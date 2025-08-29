Supuesta hija de Freddie Mercury arremete contra ‘Bohemian Rhapsody’: “se aleja de la verdad”

Freddie Mercury sigue dando de qué hablar varios años después de su fallecimiento. En los últimos meses el cantante ha protagonizado distintas noticias, a causa de una mujer que asegura ser una hija pérdida del cantante.

Aunque ya han pasado varias décadas desde el deceso de esta leyenda del rock, esta mujer surgió en las noticias recientemente, como parte de un libro biográfico de Mercury.

En los últimos días esta protagonista volvió a ser noticia, luego de que diera fuertes críticas hacia ‘Bohemian Rhapsody’ la película biográfica de este artista.

Supuesta hija de Freddie Mercury arremete contra ‘Bohemian Rhapsody’

Freddie Mercury es una de las figuras más legendarias que tiene el rock. Este artista logró dejar un legado brillante, además de un estilo destacado con el que enamoró a miles de personas alrededor del mundo.

Este vocalista dejó varios himnos brillantes para el rock, lo que le ha ganado la admiración de sus colegas y su público, además de varios homenajes inolvidables.

Uno de ellos fue justamente ‘Bohemian Rhapsody’ la ‘biopic’ en la que se mostraron muchas de las vivencias de este artista, además de varios detalles de su carrera.

Esta película contó con un apoyo reconocido por parte de la crítica y de los fanáticos, pero, no fue del agrado para la supuesta hija del artista.

Según reveló esta mujer a The Sun, esta película habría sido odiada por el artista, e incluso, si siguiera con vida la habría intentado detener.

Esto se debe a que según ella, esta película se aleja de la verdad, y muestra una imagen irreal de lo que realmente era el cantante.

De hecho, uno de los detalles que resalta esta mujer es que Rami Malek, actor de la película nunca sonríe, contrario a la actitud alegre que mantenía Mercury.

Esta no es la primera vez que este tipo de críticas llegan a la película, pero, los propios creadores de esta producción han salido a defenderla en varias ocasiones.

Según estos miembros de la producción del ‘film’, este no es un documental, por lo que no busca representar de manera perfecta la vida de este cantante.

Lo cierto es que esta producción fue del gusto de los fans, quienes incluso la identifican como una de las mejores películas de rock.