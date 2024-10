¿Lo recuerda? Nintendo anunció el regreso de F-Zero; así lo puede disfrutar gratis

Nintendo ha hecho anuncios que han dado de qué hablar sobre el recordado F-Zero, una saga de videojuegos de carreras futuristas creada por Nintendo que permite pilotear naves antigravitatorias a extremas velocidades. Los tramos se caracterizan por estar repletos de curvas cerradas y obstáculos letales, por lo que gana la estrategia y habilidad de los jugadores.

La compañía anunció el lanzamiento de nuevo contenido adicional para F-Zero 99, un juego gratuito para los miembros de Nintendo Swich Online, donde se incluyen vehículos de su juego famoso, pero dejado en el olvido: BS F-Zero Grand Prix 2.

Según los expertos de ‘Nintenduo’ esta era la secuela de F-Zero de Super Nintendo, la cual se lanzó únicamente en Satellaview, un sistema que permitía disfrutar de juegos con contenidos adicionales vía satélite en Japón, pero que nunca salió de allí.

Desde su debut en la Super Nintendo, la serie ha cautivado a los amantes de la velocidad y los desafíos extremos, pues los gamers concuerdan que ofrece una experiencia de juego adictiva.

¿De qué trata la nueva actualización?

El juego de carreras futuristas, que ha cautivado a diversas generaciones durante décadas, añade nuevos diseños para los vehículos, nuevos carros, nueva liga y cinco nuevas pistas. Según el medio mencionado, se trata de las del F-Zero de Satellaview, es decir:

