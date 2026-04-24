Netflix anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de ‘Jujutsu Kaisen’; muchos la esperan

El anime se sigue posicionando como uno de los géneros más vistos por cientos de personas en el mundo; por eso, diferentes plataformas de streaming le han apostado a estas producciones, que ya suelen tener largas tramas con múltiples temporadas y episodios. Hace unos meses, Netflix decidió empezar a transmitir una de las series más populares en esta industria, ‘Jujutsu Kaisen’, que ya está a punto de estrenar su segunda temporada.

Aunque desde hace varios meses estos episodios se habían dado a conocer en otras plataformas, solo hasta ahora estarán disponibles en Netflix. Así que por fin se va a poder conocer el futuro de Yuji, Megumi y Nobara en esta historia que aún va a dar mucho de qué hablar.

Leer más: ¿Cuántos capítulos tiene la temporada 4 de ‘From’? Reparto, villano y más de la serie de TERROR

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘Jujutsu Kaisen en Netflix?

En esta nueva parte se va a conocer todo lo que fue el pasado de Satotu Gojo, Suguru Geto y Toji Fushiguro, con el fin de poder ver un poco más todo el contexto detrás de esta historia. Además, ya se da inicio a estas batallas que se volvieron muy populares, esto teniendo en cuenta que la oscuridad es protagonista; los personajes enfrentan duras batallas en donde las maldiciones dañan su camino.

El estreno oficial de la segunda temporada de ‘Jujutsu Kaisen’ en Netflix será el próximo viernes primero de mayo del 2026 en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica. Ya hay gran campaña de expectativa respecto a todo lo que pueden ver los fans en este nuevo lanzamiento, así que pueden poner sus alarmas para ver la segunda parte.

Seguir leyendo: Los 3 mejores videojuegos de Dragon Ball en la historia, según expertos: ¿Dónde jugarlos?

Es importante mencionar que en esta oportunidad no se hará el lanzamiento de los capítulos semanales, sino que los usuarios con una suscripción activa podrán ver toda una tanda de capítulos. En especial teniendo en cuenta que pueden pasar un poco más de dos años hasta el lanzamiento de la tercera temporada.

Todo esto, teniendo en cuenta que primero se hace el lanzamiento oficial en televisión en Japón, después en algunas de sus plataformas de streaming autorizadas y finalmente en Netflix para Estados Unidos y Latinoamérica, así que la tercera parte estaría lista en el 2028.