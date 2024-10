Las últimas palabras de Matthew Perry a su madre: «Lo que iba a pasar era inevitable»

La trágica muerte de Matthew Perry, el famoso actor de «Friends», dejó una profunda huella en el mundo del entretenimiento. El 28 de octubre de 2023, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, un evento que impactó a millones de seguidores y admiradores.

Recientemente, se han revelado detalles sorprendentes sobre las circunstancias de su muerte, que ahora se considera un homicidio relacionado con una red criminal que operaba en la venta de drogas.

En una conmovedora entrevista, Suzanne Morrison, la madre de Matthew Perry, compartió algunos de los momentos más significativos de sus últimas conversaciones con su hijo. En su charla exclusiva con Savannah Guthrie en el programa «Today», Suzanne recordó un encuentro especial.

«Pasó por un período, curiosamente justo antes de morir, cuando me estaba mostrando una de sus nuevas casas. Se me acercó y me dijo: ‘Te amo tanto y estoy tan feliz de estar contigo ahora’. Fue casi como si fuera una premonición o algo así«, relató con una mezcla de nostalgia y tristeza.

Este momento dejó una impresión duradera en Suzanne. Refirió que, aunque no lo pensó en ese instante, se dio cuenta de que habían pasado años desde que tuvieron una conversación tan profunda. «Creo que había algo. Lo que le iba a pasar era inevitable, y él lo sentía muy fuertemente. Pero dijo: ‘Ya no tengo miedo’. Y eso me preocupó», compartió la madre, visiblemente afectada por la pérdida.

Caitilin Morrison, la hermana menor de Matthew, también ha hablado abiertamente sobre su hermano y su lucha contra las adicciones. En una entrevista con Hello!, expresó su compromiso con la causa de la salud mental y el tratamiento de las adicciones. «Tengo este tesoro que me permite mantenerlo muy, muy cerca de mi vida todo el tiempo, lo cual es maravilloso», comentó, reflejando su deseo de honrar su memoria y ayudar a otros que enfrentan problemas similares.

La historia de Matthew Perry va más allá de su fama como actor; también destaca los desafíos que enfrentó en su vida personal. Su trágica partida ha reabierto el diálogo sobre temas que a menudo permanecen en la sombra, convirtiéndose en un llamado a la acción para ayudar a quienes luchan con estas enfermedades.