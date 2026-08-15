Nasa Histoires, Armenia y Nicolás y los Fumadores se unen a ‘Bogotá Responde’: un concierto para ayudar

La música también puede convertirse en una forma de ayudar. Este lunes 17 de agosto, Bogotá será escenario de ‘Bogotá Responde’, un concierto benéfico que reunirá a diferentes artistas de la escena nacional en una jornada dedicada a las donaciones y la solidaridad.

El evento tendrá lugar en Capital Live Concerts, carrera 13 #48-90, desde la 1:30 p. m. hasta las 11:00 p. m., y contará con una programación que reúne diferentes sonidos de la escena alternativa e independiente de la ciudad.

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Nasa Histoires será la banda encargada de abrir la jornada

Uno de los nombres que se sumó al evento fue Nasa Histoires, banda bogotana que tendrá la responsabilidad de darle apertura a ‘Bogotá Responde’.

Los organizadores anunciaron su participación a través de redes sociales con un mensaje de bienvenida para la agrupación, destacando que sus integrantes decidieron responder al llamado para hacer parte de esta jornada de donaciones.

Así, Nasa Histoires será uno de los primeros proyectos en subir al escenario, poniendo su música al servicio de una iniciativa que busca reunir ayudas.

Armenia, Nicolás y los Fumadores y más bandas

Entre ellos aparecen Armenia, Nicolás y los Fumadores, Paula Pera y el Fin de los Tiempos, Piel Camaleón, Casi, Lucille Dupin y Los Cocoa.

También hacen parte de la programación Anibal, Darmand, DIMC, El Mamu, Haslopablito, I-AM, María L y Velazco797, además de diferentes presentaciones en formato DJ set.

La variedad del cartel hace que ‘Bogotá Responde’ no sea solamente una jornada de donaciones, sino también un encuentro con algunos de los proyectos que hacen parte de la escena musical independiente de Bogotá.

Una jornada donde la música también ayuda

El propósito principal del encuentro es apoyar la jornada de donaciones, por lo que los artistas se suman desde el escenario a una iniciativa que busca movilizar a quienes quieran aportar.

La organización ha presentado el evento bajo una idea sencilla: cuando se trata de ayudar, los artistas también responden al llamado.

Para los seguidores del rock y la música alternativa, será además una oportunidad de encontrarse con varias bandas de la escena local en un mismo escenario y, al mismo tiempo, hacer parte de una causa solidaria.

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