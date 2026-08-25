Desde el año de 2009 se fundó el club oficial de los fans de las películas y series de Pixar, Marvel y Star Wars, quienes estuvieron reunidos en el D23: The Ultimate Disney Fan Event, para hablar sobre algunos de los próximos proyectos audiovisuales de estas franquicias. Durante el evento también se reveló el elenco que llegará al Universo Cinematográfico de Marvel con la nueva película de X-Men, así como estos anuncios se suman a las novedades presentadas previamente en la Comic-Con de San Diego, donde Marvel había adelantado algunos de sus próximos estrenos y proyectos que continuarán conectando con películas y series anteriores.

De esta manera, aunque este año ya se han anunciado algunos estrenos, Marvel ya tiene todo listo para los siguientes años. Acá le contamos los detalles.

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X-Men, Ghost Rider y Black Panther 3 llegarán a cine en el año 2028

Por un lado, en uno de los anuncios de la D23 se dio a conocer el elenco de la nueva película de X-Men, recordemos que Sadie Sink debutó como Jean Grey en ‘Spider-Man: Brand New Day,’ protagonizada por Tom Holland, por lo tanto, fue ella quien presentó a los que harán parte del elenco junto a Kevin Feige, el presidente de Marvel. A continuación, el elenco principal:

Christopher Abbott como Charles Xavier

Kit Connor como Scott Summers – Cíclope

Samara Weaving como Emma Frost

Inde Navarrete como Rogue

Maya Boyd como Storm

Adam Driver — Mister Sinister

Sadie Sink como Jean Grey

The X-Men are coming to the MCU:



Sadie Sink is Jean Grey

Kit Connor is Cyclops

Christopher Abbott is Professor Charles Xavier

Samara Weaving is Emma Frost

Inde Navarrette is Rogue

Maya Boyd is Storm

Adam Driver is Nathaniel Milbury



Only in theaters May 5, 2028. pic.twitter.com/ZCd4f7I1W7 — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

La película será el reinicio de la franquicia de los X-Men y, en entrevistas, Kevin Feige ha manifestado que esta nueva entrega será ‘bastante diferente’ a las anteriores. El filme se estrenará el 5 de mayo del año 2028. Por lo pronto, se puede ver la serie animada X-Men 97, la cual es una continuación de la que se había estrenado en 1993.

Por otro lado, la película Ghost Rider será interpretada por Ryan Gosling, como se anunció en la Comic Con de San Diego, aún no se ha revelado la fecha exacta, pero hay quienes creen que será para el 28 de julio del 2028.

Ghost Rider enters the MCU 🔥



Ryan Gosling will star in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. #SDCC pic.twitter.com/MR2HJww2Wg — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Además, en la misma convención se anunció la nueva película de Black Panther, que será protagonizada por David Jonsson, quien interpretará al descendiente de T’Challa. Esta película se estrenará el 15 de diciembre de 2028.

Ryan Coogler introduces the new #BlackPanther, David Jonsson.



Black Panther 3 arrives in theaters December 15, 2028. #SDCC pic.twitter.com/npOXtW76UW — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Es claro que este universo cinematográfico es cada vez más grande y, aunque aún falta para estos estrenos, este año se espera la serie de ‘Vision Quest’, que le da continuidad a lo ocurrido en ‘Wanda Visión’, y la película ‘Avengers: Doomsday’, que llegará a los cines el 16 de diciembre. También, en el 2027 llegará ‘Avengers: Secret wars’, las cuales conectarán con las próximas películas del 2028.

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