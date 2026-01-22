¿Marvel o DC Comics? Esta es la mejor franquicia de superhéroes, según la inteligencia artificial

Marvel y DC Comics son dos de las franquicias más grandes de la historia de las películas y los superhéroes. Producciones notables de la gran pantalla han brillado gracias a personajes pertenecientes a sus universos.

Al tratarse de 2 gigantes del mismo rubro, la rivalidad ha sido notable, y de hecho, se ha transmitido por varias décadas entre distintas generaciones, a través de varios debates y discusiones.

Más noticias: Esta es la mejor película de superhéroes en la historia del cine, según la IA: es de este siglo

En este caso nos referiremos a esta batalla, y les hablaremos de la que sería la ganadora definitiva de esta icónica comparación entre 2 empresas enormes.

El debate interminable

Sin lugar a dudas, tanto Marvel como DC han conseguido éxitos icónicos en sus lanzamientos. Ambas franquicias han brillado gracias a cada uno de sus superhéroes.

Protagonistas de la talla de Iron Man o Superman han protagonizado películas icónicas, las cuales han encantado a miles de personas en el mundo, e incluso han generado un legado inolvidable para la industria.

Esto hace que el debate entre DC y Marvel sea sumamente igualado, y se trate de un simple tema de preferencias, entre tramas y protagonistas.

Sin embargo, en este caso hemos optado por elegir solo una como la mejor franquicia de superhéroes. Para ello, hemos consultado a la IA, la cual se atrevió a dar una respuesta clara.

¿DC o Marvel? Esta es la mejor franquicia

Indudablemente, Marvel y DC Comics cuentan con una cantidad enorme de éxitos inolvidables. Ambas han sido parte de la construcción de la grandeza de los ‘films’ de superhéroes.

No obstante, de acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google destaca que Marvel fue de las más innovadoras de este rubro.

El Universo Cinematográfico de esta franquicia es mundialmente conocido, y ha marcado época con producciones como los ‘Vengadores’. De hecho el éxito de Marvel durante este siglo ha sido más notorio que el de DC en su etapa moderna.

Más noticias: Superhéroes fanáticos del rock; ¿qué bandas escucharían según la IA?

Objetivamente, para la IA esto es un peso importante en la balanza comparativa, razón por la que Marvel es la ganadora de este icónico duelo.

Aun así, el legado de DC Comics en este mundo es brillante, enorme e innegable, razón por la que tampoco debe ser menospreciado su lugar en esta industria.

Sin dudas, ambos son gigantes, que han convertido las películas de superhéroes en gigantes de taquilla y la pantalla grande, con protagonistas de la talla de Superman, Batman, Capitán América y muchos más.