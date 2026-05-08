Macabra lista predice famosos que morirán en 2026: Hay 6 que ya se cumplieron ¿quién más está?
Año tras año fallecen varios famosos que llenan de conmoción y sentimentalismo a todos sus fanáticos en el mundo.
Año tras año fallecen varios famosos que llenan de conmoción y sentimentalismo a todos sus fanáticos en el mundo.
El 2026 ha estado marcado por la muerte de varios famosos a nivel mundial. Tal y como sucede cada año, varias figuras han partido y han llenado de conmoción y tristeza a cada uno de sus fanáticos a nivel internacional.
Muchas de ellas han sido inesperadas. Sin embargo ¿Sabían que hay una famosa lista que predice a los famosos que morirán cada año?
En el internet se ha hecho sumamente reconocida en los últimos años la ‘deathlist’, donde se pronostica a los famosos que partirán, y aquí les contamos quienes son los protagonistas actuales de este ranking.
Sin lugar a dudas, la muerte de famosos suelen ser parte de los decesos que mayor cantidad de sorpresa causan. Gracias a su legado o sus obras, varios fans han llorado a sus famosos.
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Aun así, hay quienes han llegado a predecir estos decesos, y de hecho, hay una lista sumamente popular en internet donde se pronostica a los famosos que morirán cada año, y así también ha sucedido en este 2026.
Este ranking es reconocida como la ‘deathlist’, y en este 2026 el listado de famosos se ha presentado de la siguiente manera:
1- Esther Rantzen
2- Dick van Dyke
3- Eva Marie Saint
4- Pete Murray
5- Buzz Aldrin
6- Sonny Rollins
7- Alan Greenspan
8- Mel Brooks
9- Noam Chomsky
10- Jesse Jackson
11- Emperor Akihito
12- Tippi Hedren
13- Len Deighton
14- Imelda Marcos
15- David Attenborough
16- Desmond Morris
17- Isabel Perón
18- Joanne Woodward
19- Robert Wagner
20- Eric Dane
21- David Irving
22- Ben Sasse
23- Dennis Skinner
24- Eileen Derbyshire
25- Joe Biden
26- George Lazenby
27- Ayatollah Ali Khamenei
28- Clint Eastwood
29- Nigel Starmer-Smith
30- John Williams
31- Sidney Cooke
32- Bjorn Borg
33- Raúl Castro
34- Ian Smith
35- Ted Turner
36- Lech Walesa
37- Prince Edward Duke of Kent
38- Louis Farrakah
39- Linda Ronstadt
40- Julie Goodyear
41- Geoddrey Boycott
42- Vanessa Redgrave
43- Tom Baker
44- Dame Judi Dench
45- David Hockney
46- William Shatner
47- Michael Bolton
48- Douglas Hurd
49- Billy Connolly
50- Stuart Hall
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Hasta ahora este listado ha acertado 6 famosos tras el fallecimiento de Ted Turner, Ayatollah Ali Khamenei, Eric Dane, Desmond Morris, Len Deighton y Jesse Jackson.