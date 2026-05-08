Macabra lista predice famosos que morirán en 2026: Hay 6 que ya se cumplieron ¿quién más está?

El 2026 ha estado marcado por la muerte de varios famosos a nivel mundial. Tal y como sucede cada año, varias figuras han partido y han llenado de conmoción y tristeza a cada uno de sus fanáticos a nivel internacional.

Muchas de ellas han sido inesperadas. Sin embargo ¿Sabían que hay una famosa lista que predice a los famosos que morirán cada año?

En el internet se ha hecho sumamente reconocida en los últimos años la ‘deathlist’, donde se pronostica a los famosos que partirán, y aquí les contamos quienes son los protagonistas actuales de este ranking.

La lista macabra que predice la muerte de famosos

Sin lugar a dudas, la muerte de famosos suelen ser parte de los decesos que mayor cantidad de sorpresa causan. Gracias a su legado o sus obras, varios fans han llorado a sus famosos.

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Aun así, hay quienes han llegado a predecir estos decesos, y de hecho, hay una lista sumamente popular en internet donde se pronostica a los famosos que morirán cada año, y así también ha sucedido en este 2026.

El ranking de 2026

Este ranking es reconocida como la ‘deathlist’, y en este 2026 el listado de famosos se ha presentado de la siguiente manera:

1- Esther Rantzen

2- Dick van Dyke

3- Eva Marie Saint

4- Pete Murray

5- Buzz Aldrin

6- Sonny Rollins

7- Alan Greenspan

8- Mel Brooks

9- Noam Chomsky

10- Jesse Jackson

11- Emperor Akihito

12- Tippi Hedren

13- Len Deighton

14- Imelda Marcos

15- David Attenborough

16- Desmond Morris

17- Isabel Perón

18- Joanne Woodward

19- Robert Wagner

20- Eric Dane

21- David Irving

22- Ben Sasse

23- Dennis Skinner

24- Eileen Derbyshire

25- Joe Biden

26- George Lazenby

27- Ayatollah Ali Khamenei

28- Clint Eastwood

29- Nigel Starmer-Smith

30- John Williams

31- Sidney Cooke

32- Bjorn Borg

33- Raúl Castro

34- Ian Smith

35- Ted Turner

36- Lech Walesa

37- Prince Edward Duke of Kent

38- Louis Farrakah

39- Linda Ronstadt

40- Julie Goodyear

41- Geoddrey Boycott

42- Vanessa Redgrave

43- Tom Baker

44- Dame Judi Dench

45- David Hockney

46- William Shatner

47- Michael Bolton

48- Douglas Hurd

49- Billy Connolly

50- Stuart Hall

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Hasta ahora este listado ha acertado 6 famosos tras el fallecimiento de Ted Turner, Ayatollah Ali Khamenei, Eric Dane, Desmond Morris, Len Deighton y Jesse Jackson.