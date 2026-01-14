Metallica podría presentarse en el imponente recinto La Esfera de Las Vegas; esto se sabe

Metallica es una de las bandas más influyentes en la historia del rock y el metal. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la banda ha llevado su música a estadios, festivales y recintos emblemáticos en distintos continentes.

Formada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, Metallica ha sido protagonista de algunos de los conciertos más multitudinarios del mundo. Desde estadios llenos hasta presentaciones especiales en lugares poco convencionales, la banda se ha caracterizado por adaptarse a distintos escenarios sin perder su identidad ni su conexión con el público.

Ahora, Metallica podría sumar un nuevo hito a su carrera. Diversas fuentes internacionales indican que la banda estaría muy cerca de presentarse en The Sphere de Las Vegas, uno de los recintos más llamativos de la actualidad.

Este escenario se destaca por su enorme pantalla interior con resolución 16K y por tener un sistema de sonido inmersivo que ofrece una experiencia diferente a la de los conciertos tradicionales.

¿Qué se sabe sobre la posible presentación de Metallica en The Sphere de Las Vegas?

Según información publicada por medios internacionales, Metallica se encuentra en conversaciones avanzadas para concretar una residencia en The Sphere. Las negociaciones estarían enfocadas en realizar una serie de conciertos el próximo año, aprovechando las capacidades tecnológicas del recinto.

Fuentes citadas en estos reportes señalan que el equipo de la banda ya se habría reunido con los responsables técnicos del lugar para analizar cómo sería el espectáculo y adaptar el show a las características del escenario. Aunque los contratos todavía no estarían firmados, el acuerdo estaría cerca de cerrarse.

The Sphere, inaugurado en septiembre de 2023, tiene capacidad para más de 18 mil personas y ya fue sede de residencias exitosas de artistas como U2 y Eagles. De concretarse, la llegada de Metallica ampliaría la variedad musical del recinto y marcaría el debut de una banda de metal en este tipo de formato en Las Vegas.

Por el momento, la banda solo tiene confirmadas presentaciones en el Reino Unido durante 2026, con fechas en ciudades como Londres, Cardiff y Glasgow.