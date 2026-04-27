Lanzan primer tráiler de ‘Jackass: Best and Last’, un adelanto lleno de nostalgia: ¿Cuándo se estrena?

‘Jackass’ es, sin dudas, una de las franquicias del cine más reconocidas a nivel mundial. Estas producciones ganaron gran reconocimiento gracias a su tono humorístico y bizarro que se hizo viral en el mundo.

Antes de que los ‘trends’ y los retos se convirtieran en un asunto global, ‘Jackass’ se encargó de hacerlo su tradición a través de películas totalmente inolvidables.

Los amantes de estas producciones se han emocionado ante el anuncio de una nueva y última película de esta saga, luego de su última entrega en 2022 llamada ‘Jackass Forever’.

La euforia por esta última película se ha notado durante este 27 de abril, luego de que se lanzara el primer tráiler oficial de esta producción, y aquí se lo mostramos al detalle.

Lanzan tráiler de ‘Jackass: Best and Last’

‘Jackass’ llega al cine con su famoso “la última y nos vamos”. Después de décadas de éxito desde el inicio de los 2000, miles de fanáticos se preparan para el gran lanzamiento final de este universo de películas.

La producción de este ‘film’ empieza a afinar los últimos detalles con el objetivo de llenar de nostalgia y emoción a cada uno de sus fanáticos alrededor del mundo.

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Muestra de ello se dio con el primer tráiler de este ‘film’. Allí se muestra desde el inicio varias escenas icónicas de la franquicia, en las que se hace un pequeño repaso por el camino de Steve-O, y los demás personajes de ‘Jackass’.

De hecho, los propios miembros del ‘cast’ son quienes muestran el proceso de grabación, por el que aseguran sentirse tristes, al ser el gran cierre de este camino de largos años.

Claramente la emoción del público fue total al ver los primeros detalles de lo que será una película llena de retos, pero sobre todo, de agradecimiento a sus fans.

¿Cuándo se estrena?

Si usted es uno de los fanáticos fieles de esta franquicia, y desea poder ver esta nueva película, les contamos que su gran lanzamiento será el próximo 26 de junio.

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Esta quinta entrega marcará el histórico final de una saga de 5 películas y capítulos que llenaron de emoción a cada uno de sus fanáticos alrededor del mundo.