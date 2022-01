Johnny Knoxville sufrió daño cerebral durante ‘Jackass Forever’

El próximo 4 de febrero se estrenará ‘Jackass Forever’, película y especial que reunirá a algunos de los actores, comediantes y dobles de acción que durante años han realizado bromas, acrobacias y retos que han puesto su vida en peligro.

Johnny Knoxville es uno de los actores más populares de ‘Jackass’. Sus peligrosas acrobacias y retos han hecho que millones se rían y disfruten con cada una de las cosas que hace.

Durante una entrevista en The Howard Stern Show, Knoxville reveló que sufrió un duro golpe de un toro que le generó fracturas en las muñecas y costillas, daño cerebral y una hemorragia.

“Mis capacidades cognitivas disminuyeron mucho después de ese golpe. El golpe del toro fue el peor que he recibido de cualquier otro toro o quizás de un periodo. Recuerdo que me hicieron algunas pruebas. El neurocirujano me dijo: ‘¿Tienes problemas para prestar atención ahora mismo? Le dije: “Sí, ¿por qué?” Y me dijo: “Porque has sacado un 17 [en atención]”. Eso es sobre 100″, reveló el también comediante, que aseguró que tuvo que someterse a diferentes tratamientos para mejorar sus habilidades cognitivas.

A pesar de lo doloroso del golpe y su recuperación, Johnny Knoxville reveló que lo que más duro le dio fue que desarrollo depresión, algo que “nunca le había pasado en su vida”.

“Mi cerebro me jugó una mala pasada. Me deprimí mucho y me concentré demasiado en las cosas. Tuve que empezar a medicarme por primera vez en mi vida. Me cambió por completo, eso y hacer terapia. La recuperación de esta última lesión fue muy dura, pero ahora estoy muy bien. Siento que estoy más sano que nunca”, finalizó la celebridad.