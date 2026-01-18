La SUV eléctrica que llegaría a Colombia por menos de 50 millones; tiene 7 puestos

El mercado de los vehículos eléctricos e híbridos en Colombia se ha ido potencializando en los últimos años. Cada vez son más las marcas que apuestan por este tipo de tecnologías, impulsadas por los incentivos tributarios, el ahorro en combustible y una mayor conciencia ambiental entre los compradores.

Actualmente, los carros eléctricos e híbridos ya no son una rareza y empiezan a consolidarse como una alternativa real frente a los modelos tradicionales a gasolina.

En este contexto, el segmento de las SUV ha tomado especial relevancia, ya que combina espacio, uso familiar y nuevas opciones de movilidad sostenible. Ahora, este mercado suma una propuesta que ha despertado interés por su enfoque práctico y su posible bajo precio.

Se trata de una nueva SUV presentada en China, que se ofrecerá con diferentes tipos de motorización y configuraciones para cinco y siete pasajeros, lo que la perfila como una opción atractiva para familias. La nueva SUV es la Wuling Starlight 560, un modelo desarrollado por SGMW, la alianza entre SAIC, General Motors y Wuling.

Detalles, versiones y posible precio de esta SUV en Colombia

La Wuling Starlight 560 se comercializa en cuatro versiones y puede encontrarse con cinco o siete puestos. En el caso de la versión híbrida enchufable, combina un motor a gasolina de 1.5 litros con un sistema eléctrico que le permite alcanzar una autonomía total cercana a los 1.100 kilómetros, según el ciclo de medición usado en China. En modo 100 % eléctrico, esta variante puede recorrer hasta 125 kilómetros sin consumir combustible.

La oferta mecánica también incluye una versión a gasolina con motor 1.5 turbo, que entrega cerca de 174 caballos de potencia, así como una opción totalmente eléctrica. Esta última utiliza un motor de 134 caballos y baterías de tecnología LFP, con autonomías que oscilan entre los 450 y 500 kilómetros, dependiendo de la capacidad elegida. Además, admite carga rápida, lo que reduce de forma considerable los tiempos de recarga.

En el mercado chino, los precios de la Starlight 560 parten desde unos 9.000 dólares y llegan hasta los 14.200 dólares. Al cambio actual, esto equivaldría a valores inferiores a los 50 millones de pesos colombianos, aunque el precio final en Colombia dependería de impuestos, costos de importación y la versión que eventualmente se ofrezca.