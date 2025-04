Canciones de Radiohead ordenadas desde la “más feliz” a la más triste; hay una playlist

Radiohead, la banda británica de rock compuesta Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood y Phil Selway, se ha caracterizado por tener en su repertorio canciones que son consideradas como “tristes”. Sus composiciones están basadas en temas como la ansiedad, la soledad y la tristeza.

Asimismo, muchos fanáticos de la banda británica perciben las canciones de Radiohead como composiciones con letras melancólicas, que evocan emociones como la soledad, el miedo y la incertidumbre. Asimismo, sus melodías suelen trasmitir sentimientos como tristeza y nostalgia.

Le puede interesar: Esta es la canción de Radiohead que hace llorar a Thom Yorke ¿Por qué?

Por lo cual, decir que Radiohead tiene canciones “felices” o que pueden trasmitir felicidad sería casi una mentira. Sin embargo, un fanático de la banda se dio a la tarea de crear una playlist en Spotify en la que clasificó las canciones de la agrupación, desde la menos triste hasta las más depresiva.

Canciones de Radiohead desde la “más feliz” a la más triste

Aunque clasificar todas las canciones de Radiohead, que son cerca de 100, no parece una tarea fácil, en Spotify ya está disponible la playlist que acoge todos los temas de la banda británica organizadas de la “más feliz” a la más triste.

Mire también: Las 2 canciones de Radiohead que Thom Yorke borraría de la historia; son éxitos inolvidables

Como la lista es extensa, aquí le traemos el top 5 de las canciones más tristes de Radiohead, empezando por la que sería la “más feliz” y terminando con la que definitivamente es deprimente.

5.“Give Up The Ghost” – séptima canción de ‘The King of the Limbs’.

4.“Daydreaming”– es una de las canciones más populares del disco ‘A Moon Shaped Pool’.

3.“Glass Eyes” – otra de las canciones de ‘A Moon Shaped Pool’

2.“How to Disappear Completely” – proveniente del álbum ‘Kid A’, esta canción toca temas de estrés.

1. “True Love Waits” – esta canción se lleva el premio a la “más triste y deprimente” de Radiohead; pertenece al álbum ‘True Love Waits’.