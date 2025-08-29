Fanáticos se pelearon por baqueta de Green Day en Perú: la solución que encontraron fue insólita

Green Day vive semanas de ensueño para sus fanáticos sudamericanos. La legendaria banda de Billie Joe Armstrong ha deleitado a miles de seguidores, gracias a un tour imperdible por el continente.

Esta agrupación ha demostrado su gran poder, con presentaciones como la que realizó en Colombia desde el Vive Claro, donde puso a vibrar a todo el público capitalino.

Aquel show dejó varios momentos inolvidables, pero, en Perú donde se llevó a cabo la siguiente presentación de Green Day, hubo una situación insólita que sorprendió a fans, e internautas.

Fanáticos se pelearon por baqueta en show de Green Day

Luego de su legendario concierto en Colombia, Green Day emprendió viaje hacia Perú. Allí la banda protagonizó un show brillante el 27 de agosto.

La banda brindó un show inolvidable desde el estadio San Marcos, con varios momentos inolvidables para sus fans.

Como ya es usual, Green Day cumplió con varias tradiciones en este show. Una de ellas fue realizada por parte de Tré Cool, baterista de la banda, quien lanzó sus baquetas al público, al igual que en Colombia.

Aunque esto para muchos fue un momento de alegría, también causó gran discordia, y un momento viral en las redes sociales.

Al momento de arrojar las baquetas, hubo dos fans que se aferraron a una de ellas, y eligieron no soltarla, hasta incluso salir del estadio.

Un hombre y una mujer se mantuvieron aferrados a esta baqueta, y se negaron a darle este valioso objeto al otro.

En varios videos virales se vio a ambos caminando hacia afuera del ‘venue’, con una mano agarrada a la baqueta. Sin embargo, esto se solucionó rápidamente, aunque se dio de una manera insólita.

Aunque lo normal sería ceder esta baqueta, o incluso jugarla a la suerte, ambos fanáticos optaron por cortarla a la mitad, lo que indignó a muchos fans.

Para muchos, este objeto perdió todo el valor. Pero, ambos fanáticos pudieron irse a su hogar, al menos con una parte de la baqueta de Tré Cool, en un show inolvidable de Green Day.