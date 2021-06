Esposa de Jason Newsted, ex Metallica, definió la posible llegada a Megadeth

Después del escándalo en el que se vio involucrado David Ellefson, y el que todo pinta que tomará un buen tiempo en encontrar la verdad, Megadeth ya encontró el reemplazo del bajista, a quien sacaron de la banda después de conocer las acusaciones.

Sin embargo, ante el llamado de Dave Mustaine y compañía a Jason Newsted, para que formara parte de la banda, la respuesta que consiguió Megadeth a cambio fue un rotundo NO.

¿Cómo se supo?

Resulta que Newsted es un tipo al que no le gusta mucho de exponer su vida en redes sociales, así que no tiene ni TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Onlyfans o Tinder. Por eso, a través de la cuenta de Instagram de su esposa, hizo saber su respuesta.

¡Hola chicos! Dos cosas: 1. Jason no se une a Megadeth. Paz a ellos. Escuchen metal.

Y 2. Jason no tiene cuentas en redes sociales; esto incluye pero no se limita a TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Onlyfans y Tinder. Si recibes DMs de la cuenta de música de Jason Newsted o cualquier otra cuenta que dice ser Jason, debes de saber que ese no es Jason, y deberás de proceder bajo tu propio riesgo.

Aunque muchos fanáticos de Megadeth sugirieron la llegada de Newsted a al banda de Mustaine, como muestra de una unión de ex Metallica, pues por el momento dicha unión no será posible.

Recordemos que Newsted fue el encargado de reemplazar a Cliff Burton en Metallica después del accidente que acabó con la vida del legendario bajista.