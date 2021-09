Jason Newsted, exmiembro de Metallica, sorprendió con su opinión sobre ‘Enter Sandman’

Recientemente, Metallica celebró el aniversario número 30 de su ‘Black Album’, que se estrenó en 1991, con una versión remasterizada del disco y una serie de covers que decidieron nombrar como ‘The Metallica Blacklist’, en el que hicieron parte diferentes bandas y artistas que adoran su música.

Los dos álbumes conmemorativos recibieron todo tipo de comentarios por parte de la fanaticada y de diferentes músicos, entre ellos Jason Newsted, quien fue bajista de la banda.

En medio de una entrevista para el podcast de Metal Hammer, el estadounidense se refirió al tributo que se hizo al disco homónimo de la agrupación y confesó que siempre consideró que “Enter Sandman” era muy cursi.

“En realidad me pareció cursi, pero está bien. La parte bonita es que la tocamos juntos en el mismo cuarto. Nos sentamos, nos miramos y grabamos”, manifestó.

Por otro lado, Newsted habló sobre cómo fue su relación con Bob Rock, productor del ‘Black Album’, y lo complicado que llegó a ser ganarse su respeto y confianza.

“No creo que me hubiera ganado, no sé si lo hice, su respeto como lo habían hecho James Hetfield y Lars Ulrich, porque estaban dirigiendo el show, así que no estoy seguro”, dijo en el podcast.