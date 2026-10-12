Inuyasha cumple 30 años y lo celebrará con importante lanzamiento ¿De qué se trata?: Le contamos

El anime se está convirtiendo en uno de los géneros de cine más vistos todos los días por cientos de personas en el mundo. Por eso, estas producciones cada vez se hacen más populares; este fue el caso de InuYasha, una serie de anime manga en donde la aventura y la fantasía se convierten en los protagonistas de la historia.

Inuyasha habla sobre todo lo que pasa en la vida de una adolescente de 15 años que se encuentra en Japón. En medio de un accidente, se cae en un pozo antiguo que la lleva a una época completamente diferente, en donde se vive toda una guerra civil que pondrá a prueba todo lo que pasa a su alrededor.

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Para volver nuevamente a su vida normal, tan solo necesita reunir todos los pedazos de la Perla de Shikon, la cual por error cayó y se partió en varias partes. Ahora, para hacer realidad su gran sueño de estar en casa, debe aventurarse por todo el país en compañía de Kagome, quien tiene el poder de sentir cuando la perla está cerca.

¿Cuándo se dará el nuevo lanzamiento de Inuyasha en sus 30 años?

Hace unas semanas se dio a conocer que la reconocida serie de anime Inuyasha está por celebrar sus 30 años al aire. La noticia sin duda emocionó a cientos de personas que han seguido de cerca esta historia como una de las más recordadas y cuya trama logra atrapar la atención de sus seguidores desde el primer momento.

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Para celebrar el aniversario del anime, se va a lanzar un libro especial que saldrá a la venta únicamente en Japón el próximo 13 de noviembre del 2026. Allí, las personas van a poder ver más de 400 ilustraciones hechas a mano, a color, en donde revelan detalles inéditos de esta historia, y hay algunas entrevistas donde los creadores hablan de todo lo que hay detrás de la producción.

Aunque los seguidores del anime esperaban que se diera a conocer el lanzamiento de una nueva temporada de la serie ‘Inuyasha’, esto no estaría en los planes de los creadores, quienes por ahora han puesto punto final a esta historia.