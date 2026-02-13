¿Quiere conocer a The Cardigans? Participe por un meet and greet con la banda sueca

La banda sueca The Cardigans se presentará por primera vez en Colombia el próximo 14 de febrero en el Festival Ondas, que se realizará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

En esta edición, la agrupación liderada por Nina Persson será la protagonista de la jornada del 14 de febrero, marcando un momento histórico para los seguidores colombianos que por años esperaron ver a la banda en vivo.

Para celebrar su visita, se habilitará una dinámica especial para que losoyentes de Radioacktiva puedan participar por un meet and greet con The Cardigans. Los interesados deberán completar el formulario que se encuentra al final de esta nota con sus datos (Nombre Completo, Cédula, Celular y Correo Electrónico) y responder algunas preguntas sobre la banda.

¿Cómo participar por un meet and greet con The Cardigans?

Los ganadores recibirán: