Esta es la legendaria canción de Motörhead que inició el movimiento del thrash metal

El metal ha dado vida a múltiples subgéneros a lo largo de las décadas. Uno de los más intensos y agresivos es el thrash metal, una corriente que nació a comienzos de los años 80, cuando algunas bandas comenzaron a mezclar la rudeza del punk con la potencia del heavy metal.

Este estilo se caracteriza por sus tempos acelerados, guitarras con palm mute, solos técnicos, baterías con doble bombo y voces que van desde el canto agresivo hasta el grito visceral. A diferencia de otros subgéneros del metal, el thrash nunca buscó ser melódico; al contrario, su esencia está en la crudeza y en la energía que transmite.

Bandas como Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax, conocidos como los “Cuatro Grandes del Thrash”, fueron clave en popularizar este estilo durante los años 80. Pero antes de que estos nombres dominaran la escena, hubo una primera señal de que llegó por parte de Motörhead.

La canción de Motörhead que marcó el inicio del thrash metal

En octubre de 1980, Motörhead lanzó el sencillo “Ace of Spades”, una canción que, aunque no fue etiquetada como thrash metal en su momento, contiene muchos de los elementos que más tarde definieron al subgénero.

Motörhead, en ese entonces compuesto por Lemmy Kilmister (bajo y voz), Eddie Clarke (guitarra) y Phil “Philthy Animal” Taylor (batería), ya contaba con discos importantes como Overkill y Bomber. Sin embargo, fue con Ace of Spades que lograron capturar la ferocidad de su sonido de una manera más refinada y potente, sin perder la energía de sus conciertos en vivo.

Según la banda alemana Kreator, esta fue “la primera canción de thrash metal”. Incluso músicos como Max Cavalera de Sepultura y James Hetfield de Metallica han mencionado que sin Motörhead, y en especial, sin Lemmy, sus propias bandas probablemente no existirían.

Hoy, más de cuatro décadas después, Ace of Spades sigue sonando con fuerza y, para muchos, fue exactamente eso: el nacimiento no oficial del thrash metal.