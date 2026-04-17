Insólita expulsión en Copa Sudamericana: jugador vio la roja por dos faltas en 5 segundos

La Copa Sudamericana volvió a dejar una historia curiosa de esas que rápidamente se vuelven virales en redes y programas deportivos. Esta vez, el protagonista fue Diago Giménez, defensor de Blooming, quien terminó expulsado en una jugada que sorprendió a todos por lo inusual.

El partido se jugó en Brasil, donde RB Bragantino se impuso 3-2 en el cierre de la segunda fecha del Grupo H, zona que también integran River Plate y Carabobo. Más allá del resultado, el momento que marcó la noche llegó a los 60 minutos, cuando Giménez vio dos tarjetas amarillas en apenas unos segundos. de diferencia

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Primero, el central argentino cometió una infracción fuerte en campo propio. El árbitro dejó seguir la jugada porque Bragantino mantenía la posesión. Sin embargo, casi de inmediato, el mismo jugador volvió a intervenir con otra entrada dura, esta vez sin margen para la continuidad.

El juez no dudó: sancionó la falta y mostró dos amarillas consecutivas por ambas acciones, lo que derivó en la expulsión. En la transmisión, el relator lo definió como un hecho “insólito”, mientras que su compañero agregó: “Es increíble”.

A Giménez, de Blooming, lo EXPULSARON por DOS AMARILLAS EN LA MISMA JUGADA.



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El momento que cambió todo el partido

Hasta ese momento, Blooming tenía el partido bastante controlado. El equipo boliviano había dado vuelta el marcador tras empezar en desventaja, con goles de Roberto Hinojosa y Moisés Villarroel. Incluso jugaba con un hombre más por la expulsión previa de Ignacio Sosa en el conjunto brasileño, lo que hacía pensar en una victoria importante como visitante.

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Pero la salida de Giménez cambió el desarrollo. Con diez jugadores por lado, Bragantino encontró espacios y reaccionó a tiempo. El paraguayo Isidro Pitta apareció en el tramo final con dos goles, uno de ellos en tiempo agregado, para sellar la remontada y asegurar los tres puntos para el equipo local.

La primera expulsión de Giménez

Para Giménez, de 28 años, fue su primera expulsión desde que llegó a Blooming esta temporada. El defensor había sido titular en el debut del grupo ante River y venía sumando minutos, pero esta acción lo dejó en el centro de la escena por un motivo inesperado.

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En la tabla, Bragantino alcanzó a Carabobo en el segundo lugar, mientras que Blooming quedó último y River lidera el grupo. En la próxima fecha, los brasileños recibirán al equipo argentino y el conjunto boliviano visitará a los venezolanos, en una zona que viene mostrando partidos muy cambiantes.