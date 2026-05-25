¡Confirmado! Fecha y hora en la que jugará la final entre Junior y Nacional por la Liga colombiana
Nacional y Junior ya se preparan para vivir las emociones de la final de la Liga Betplay.
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El Atlético Nacional se aseguró en la semifinal tras golear 9 a 2 al Internacional de Bogotá y confirmó su cupo en la final tras vencer 4-1 al Deportes Tolima. Durante ese partido, el arquero David Ospina concluyó su paso por el equipo verdolaga, perdiéndose los partidos de la final debido a la concentración que tiene con la Selección Colombia para el Mundial 2026.
Por otro lado, Junior FC se metió en la semifinal tras vencer 3-2 al Once Caldas y luego se enfrentó a Santa Fe, superándolo desde le punto penal. Este fue un juego que terminó siendo polémico, luego de que Hugo Rodallega fallará en su cobro, costándoles entrar a la final.
De esta manera se confirmó la final entre Atlético Nacional Vs. Junior en el primer semetre de la Liga colombiana. El primer partido se disputará en el estadio Metropolitano el próximo martes 2 de junio a partir de las 7:30 p.m. El juego de vuelta y definitivo se disputará en Medellín el lunes 8 de junio a las 5:00 p.m.
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Programación de la Final de la Liga colombiana:
Martes 02/06, 19:30 Junior vs Nacional
Lunes 08/06, 17:00 Nacional vs Junior
— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 25, 2026
Nacional buscará su estrella número 19, mientras que el Junior la 12. ¿Cuál es su favorito?