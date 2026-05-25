¡Confirmado! Fecha y hora en la que jugará la final entre Junior y Nacional por la Liga colombiana

La final del primer semestre de la Liga BetPlay 2026 ya quedó definida. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputarán el título tras la clasificación del equipo barranquillero, que eliminó a Independiente Santa Fe en la tanda de penales. Ambos clubes volverán a encontrarse en una final después de más de cinco años, reeditando una de las rivalidades más atractivas del fútbol colombiano. Las fechas de los partidos ya fueron confirmadas oficialmente, mientras que las emociones de los hinchas se viven desde ya. Lea también: ¿David Ospina no volverá a jugar con Atlético Nacional? La razón por la que se pierde la final ante Junior ¿Cuándo se jugará la final de Atlético Nacional vs. Junior?

El Atlético Nacional se aseguró en la semifinal tras golear 9 a 2 al Internacional de Bogotá y confirmó su cupo en la final tras vencer 4-1 al Deportes Tolima. Durante ese partido, el arquero David Ospina concluyó su paso por el equipo verdolaga, perdiéndose los partidos de la final debido a la concentración que tiene con la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Por otro lado, Junior FC se metió en la semifinal tras vencer 3-2 al Once Caldas y luego se enfrentó a Santa Fe, superándolo desde le punto penal. Este fue un juego que terminó siendo polémico, luego de que Hugo Rodallega fallará en su cobro, costándoles entrar a la final.

De esta manera se confirmó la final entre Atlético Nacional Vs. Junior en el primer semetre de la Liga colombiana. El primer partido se disputará en el estadio Metropolitano el próximo martes 2 de junio a partir de las 7:30 p.m. El juego de vuelta y definitivo se disputará en Medellín el lunes 8 de junio a las 5:00 p.m.

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Programación de la Final de la Liga colombiana:

Martes 02/06, 19:30 Junior vs Nacional

Lunes 08/06, 17:00 Nacional vs Junior — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 25, 2026

Nacional buscará su estrella número 19, mientras que el Junior la 12. ¿Cuál es su favorito?