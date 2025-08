Mortal Kombat Legacy Kollection: fecha de lanzamiento y plataformas en las que saldrá

‘Mortal Kombat Legacy Kollection’ es uno de los lanzamientos más esperados de este año en la industria de los videojuegos. Esta producción planea traer lo mejor de una de las franquicias más populares de los títulos de pelea.

La salida de este título plantea una amplia cantidad de emociones para los amantes de una saga que, a pesar de sus altibajos, siempre ha contado con gran popularidad.

En este caso les contamos detalles sobre las emociones que promete este título, incluida su fecha de salida y las plataformas en las que podrá disfrutar de este videojuego.

Desde el gran anuncio de ‘Mortal Kombat Legacy Kollection’, la emoción de los fanáticos ha sido total. Esta saga brinda una amplia cantidad de expectativas, con un lanzamiento que sería histórico.

Este no se trata únicamente de una producción más dentro de esta franquicia, de hecho, sería una de las producciones más ambiciosas de los últimos años en cuanto a títulos de combate.

El ‘Mortal Kombat Legacy Kollection’ promete compilar los 4 primeros juegos de esta saga, por lo que se trataría de la posibilidad de disfrutar de títulos antiguos en mejor calidad.

Este sería una producción de Digital Eclipse, y su desarrollo estaría bastante adelantado. Los videojuegos que estarían dentro de esta compilación son los siguientes:

El lanzamiento de esta producción genera una amplia cantidad de emociones, especialmente al tratarse de un título que estará en consolas de nueva generación.

Las plataformas en las que estará disponible este nuevo videojuego son: PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S.

La llegada de este título estaría bastante cercana. La fecha de lanzamiento está pautada para ser el 30 de septiembre de este 2025.

