Festival Cordillera 2026: horarios y programación de artistas para HOY 13 de septiembre

La programación de este domingo comenzará a las 2:15 p. m. En Nissan Cordillera, Briela Ojeda será la encargada de abrir las presentaciones, mientras que Árbol de Ojos hará lo propio en Bulova Cotopaxi.

Durante la tarde, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de artistas y agrupaciones como Draco, Estrambóticos, Tan Biónica, MATE, Flor de Lava y Jarabe de Palo. La música continuará durante la noche con algunos de los nombres más esperados de esta segunda jornada. En los escenarios alternos también habrá programación desde la tarde. La Tierra del Olvido y el Club Macondo.

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Así será la programación en los escenarios principales

En Nissan Cordillera, Briela Ojeda se presentará de 2:15 a 3:00 p. m., seguida por Draco, entre las 3:45 y las 4:45 p. m. Más tarde llegará Andrés Cepeda, quien tendrá su presentación entre las 5:45 y las 7:00 p. m. La jornada continuará en este escenario con Caifanes, de 8:00 a 9:15 p. m., y Ricky Martin, quien se presentará entre las 10:15 y las 11:30 p. m.

Grupo Aconcagua tendrá durante la tarde las presentaciones de Estrambóticos y Tan Biónica. En la noche será el turno de Mägo de Oz, Kany García y Panteón Rococó, cuya presentación está programada entre las 11:30 p. m. y las 12:45 a. m.

En Bulova Cotopaxi, la programación comenzará con Árbol de Ojos y continuará con MATE. Más adelante estarán Dante Spinetta, Vicente García y Doctor Krápula, con esta última presentación programada de 10:15 a 11:15 p. m.

El escenario Colly también tendrá una programación que se extenderá hasta después de la medianoche. Flor de Lava, Jarabe de Palo, Bonka, Diamante Eléctrico y Amigos Invisibles serán los encargados de pasar por este espacio durante la jornada.

La programación continúa en La Tierra del Olvido y Club Macondo

La Tierra del Olvido Coke Studio tendrá actividad desde las 3:15 p. m. con Dirty Salsa. Luego pasarán por este escenario Cumbieros X Mara Fuell, Nico C y Auténticos Corraleros Dinastía Gutiérrez, quienes tendrán diferentes espacios durante la tarde y la noche.

La programación de este escenario se extenderá hasta la medianoche, cuando Martín Velilla se encargará de cerrar la jornada con un DJ Set programado entre las 10:15 p. m. y las 12:00 a. m.

En Club Macondo, las presentaciones comenzarán a las 4:00 p. m. con Vinileros del Trópico. Después estarán Toro Moratto, Esteban Copete y su Kinteto Pacífico, Loma Malbec y La Guanacona, con diferentes presentaciones a lo largo de la noche.

Uno de los momentos más esperados de este domingo será la presentación de Andrés Cepeda en Nissan Cordillera. El artista estará en este escenario desde las 5:45 hasta las 7:00 p. m. Andrés Cepeda tendrá además una segunda presentación durante la jornada. A medianoche aparecerá junto a Andrés Cepeda Big Band en Club Macondo, donde permanecerá hasta la 1:00 a. m.

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