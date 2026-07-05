¿El metal lo vuelve agresivo? Estudio revela inesperada verdad sobre este icónico género musical

El metal es, sin lugar a dudas, uno de los géneros musicales más grandes y reconocida en la historia de la industria de los éxitos sonoros.

Miles de fanáticos han disfrutado de este género sobre todo por la potencia, estridencia y profundidad que destaca en cada una de sus canciones icónicas.

De manera particular, por la fuerza que caracteriza a este género, muchos consideran que este género musical está relacionado a la rabia o la frustración.

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Sin embargo, hace algunos años un estudio se dio a la tarea de analizar este género musical, y aquí les contamos la verdad inesperada detrás de este metal.

¿El metal lo vuelve más agresivo? Esto reveló un estudio

Sin lugar a dudas, el metal es uno de los géneros más potentes y fuertes en la historia de la música. El ritmo de este estilo destaca gracias a bandas totalmente históricas para cada uno de los amantes de este género.

Muchas de ellas han sido capaces de imprimir una fuerza icónica e inigualable en cada uno de sus éxitos, con los que han llegado a encantar a miles de fans en el mundo.

Aunque esta fuerza es capaz de generar gran adrenalina positiva, también ha hecho que muchos relacionen este estilo musical con un estereotipo negativo de agresividad, y de rabia para aquellos que lo escuchan en sus tiempos libres o de forma cotidiana.

Ante esto, varios estudios se han dado a la tarea de analizar el impacto del metal en los seres humanos. De hecho, uno de ellos fue sumamente reconocido en 2015, publicado bajo la firma de Frontiers in Human Neuroscience.

Dicho análisis fue realizado por la Universidad de Queensland, quien reunió a participantes que escucharon metal bajo estado de rabia.

Muchos pensarían que su rabia aumentaría. Pero, en contraste, el metal funcionó como catarsis, y ayudó a que su estado de animo se mantuviera estable.

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Frente a esto, la afirmación de que el metal vuelve agresivos a sus fanáticos es falsa. Por el contrario, escuchar esta música puede ser un gran motor para lidiar con varias emociones pesadas.

Sin lugar a dudas el metal es un gran género musical, y cada vez queda más demostrado que funciona como gran compañía para sus fans en momentos dificiles.