El Banco de Alimentos de Bogotá ha movilizado 1.300 toneladas de ayuda humanitaria tras el terremoto

A un mes del terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Banco de Alimentos de Bogotá ha movilizado 1.300 toneladas de ayuda humanitaria, que han llegado a 45 comunidades en 5 departamentos del país.

Valle del Cauca concentra el mayor volumen de ayuda, con 768 toneladas, destinadas principalmente a Cali, Palmira, Buenaventura, Cartago y La Unión. Risaralda ha sido el segundo receptor de ayuda, con 20 despachos que suman 205 toneladas.

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En el Chocó se ha entregado un total de 176 toneladas. “La ayuda no se ha limitado a Quibdó, Istmina, San José del Palmar y Tadó; también hemos llegado a comunidades rurales, resguardos indígenas y distintos sectores del departamento, acercándonos y acompañando a las familias afectadas por la emergencia”, aseguró el padre Daniel Saldarriaga, Director Ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá.

La solidaridad también ha llegado a Quindío, con 67 toneladas destinadas a Armenia, Quimbaya y Montenegro, y a Caldas, con 84 toneladas dirigidas a Manizales y Villamaría.

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La ayuda movilizada incluye 33.665 mercados, 320 toneladas de abarrotes a granel, 27 toneladas de frutas y verduras y 24 toneladas de leche. También se han enviado insumos de primera necesidad: 120 toneladas de agua, 4 toneladas de pañales, 33.665 kits de aseo personal, 786.000 tapabocas, 4.000 colchonetas, 19.000 sábanas y cobijas, 4.000 kits escolares y 27 toneladas de alimento para mascotas.

40.550 personas han confiado sus donaciones en efectivo al Banco de Alimentos de Bogotá para atender la emergencia. A esta respuesta también se han sumado 6.800 voluntarios, quienes han aportado 36.000 horas de trabajo en labores de recepción, clasificación y empaque.

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“Cada envío ha sido posible gracias a personas generosas, empresas que se sumaron, voluntarios que entregaron su tiempo, un equipo que ha trabajado sin descanso y periodistas y medios de comunicación que, con su voz, hacen que nuestro llamado se amplifique”, afirmó Diana Serpa, Gerente de Comunicaciones del Banco.