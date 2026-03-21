Deftones en el Festival Estéreo Picnic 2026: esta es la lista de canciones que tocaría la banda

Deftones es una de las bandas más grandes en la historia del rock, y el Festival Estéreo Picnic lo vivirá el próximo 22 de marzo. La icónica agrupación liderada por Chino Moreno llega al país con la ambición de poner a vibrar a todo su público.

Desde el viernes 20 de marzo, la capital del país se ha llenado de un ambiente de fiesta con la presentación del tradicional Festival Estéreo Picnic desde el Parque Simón Bolívar.

Más noticias: Festival tendrá a Foo Fighters, Linkin Park, Deftones y más en noviembre: ¿En dónde y cuánto vale?

Grandes bandas y artistas presentan shows imperdibles con motivo de este evento, y Deftones será una de ellas. Si usted es uno de los fanáticos emocionados por la llegada de esta agrupación, aquí les contamos el repertorio de canciones que tendrían preparado para su público.

El ‘setlist’ de Deftones para el Festival Estéreo Picnic 2026

Sin dudas, la emoción por ver a Deftones en el Festival Estéreo Picnic 2026 es total. Esta agrupación se presentará por tercera vez en Colombia, luego de sus shows inolvidables en 2007 y 2018.

La expectativa del público está por todo lo alto, luego de la calidad demostrada por esta banda en sus presentaciones más recientes.

Más noticias: Rolling Stone escogió los 5 mejores discos de metal del 2025; Deftones en la lista

Deftones inició su gira por Sudamérica el pasado 13 de marzo, cuando se presentaron en el Lollapalooza de Chile. Desde entonces ya se han presentado en Argentina, Paraguay, Brasil y próximamente en Colombia.

Cada una de estas presentaciones ha contado con un total 18 canciones, las cuales se repetirían en el FEP. Este repertorio se formaría de la siguiente manera:

Be Quiet and Drive (Far Away) my mind is a mountain locked club Diamond Eyes Rocket Skates Sextape ecdysis Swerve City Rosemary Headup infinite source Hole in the Earth Change (In the House of Flies) Genesis milk of the madonna Cherry Waves My Own Summer (Shove It) 7 Words

Cabe aclarar que en esta lista de canciones la banda podría agregar algunas sorpresas, por lo que la expectativa de su público es total.

¿A qué hora será esta presentación?

Si desea ver el show de Deftones desde el Parque Simón Bolívar, les contamos que está pautado para llevarse a cabo el día domingo, en la jornada de cierre del FEP 2026.

Su horario será desde las 9:00 p.m. hasta las 10:15 p.m., y tendrá lugar en el escenario Un Mundo Distinto Adidas.