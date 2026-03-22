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Chino Moreno de Deftones. Créditos: GettyImages

Programación del Festival Estéreo Picnic HOY en el día tres; Deftones, Travis y otros artistas

Esta es la programación oficial para HOY domingo en el Festival Estéreo Picnic con la participación de Deftones y Travis.

Daniela González

Llegó el último día del Festival Estéreo Picnic 2026 y en esta oportunidad se presentan varias novedades entre los grupos que se van a presentar. El rock está más presente que nunca, así que en el tercero y último día del evento, se esperan presentaciones de bandas que muchos estaban esperando por su legado y todo lo que significan en la industria.

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Según se dio a conocer en la programación oficial, Deftones es uno de los artistas que se va a presentar este domingo 22 de marzo en el FEP, para mostrar un poco de su metal, con el que ya visitó a varios países del mundo. Travis, la banda de rock alternativo, también se encuentra en la programación de este segundo día, con un show que promete.

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En esta oportunidad, el evento solo será de tres días, contrario a años pasados, en donde fueron cuatro días cargados de mucha música. Por eso, este será el último día para poder disfrutar de toda la experiencia, activaciones de marca y otros momentos que solo se viven en este festival.

Programación Festival Estéreo Picnic para HOY domingo 22 de marzo

Escenario Estéreo Picnic

  • 02:15 p.m. – 3:00 p.m. School of rock
  • 03:00 p.m. – 05:00 p.m. Travis
  • 06:00 p.m. – 07:00 p.m. Blood Orange
  • 08:00 p.m. – 09:00 p.m. Doechil
  • 10:15 p.m. – 11:45 p.m. Sabrina Carpenter

Escenario un mundo distinto

  • 03:15 p.m. 04:00 p.m. Pirineos en llamas
  • 05:00 p.m. – 06:00 p.m. Viagra Boys
  • 07:00 p.m. – 08:00 p.m. Interpol
  • 09:00 p.m. – 10:15 p.m. Deftones
  • 12:00 a.m. – 01:30 a.m. Skrillex

Escenario Bosque Samsung

  • 02:30 p.m. – 15:15 Agraciada
  • 03:00 p.m. – 05:00 p.m. Lasso
  • 06:00 p.m. – 07:00 p.m. Rusowsky
  • 08:00 p.m. – 09:00 p.m. Men I Trust

Escenario Páramo

  • 03:00 p.m. – 03:45 p.m. Antopiko3
  • 03:15 p.m. – 05:15 p.m. Wost
  • 05:45 p.m. – 08:45 p.m. Dj Babart
  • 07:15 p.m. – 08:45 p.m. Badsista
  • 09:00 p.m. – 10:15 p.m. BUNT
  • 22:45 p.m. – 22:15 p.m. Hamdi
  • 12:45 a.m. – 01:45 a.m. Deccach
  • 01:45 a.m. – 03:00 a.m. Ben Bohmer

Escenario Lago

    • 02:15 p.m. – 03:00 p.m. Zarigueya
    • 03:30 p.m. – 04:15 p.m. dvd
    • 05:00 p.m. – 06:00 p.m. Macario Martinez
    • 07:00 p.m. – 08:00 p.m. 2Holis
    • 09:00 p.m. – 10:00 p.m. Zaider

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