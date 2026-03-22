Programación del Festival Estéreo Picnic HOY en el día tres; Deftones, Travis y otros artistas
Esta es la programación oficial para HOY domingo en el Festival Estéreo Picnic con la participación de Deftones y Travis.
Esta es la programación oficial para HOY domingo en el Festival Estéreo Picnic con la participación de Deftones y Travis.
Llegó el último día del Festival Estéreo Picnic 2026 y en esta oportunidad se presentan varias novedades entre los grupos que se van a presentar. El rock está más presente que nunca, así que en el tercero y último día del evento, se esperan presentaciones de bandas que muchos estaban esperando por su legado y todo lo que significan en la industria.
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Según se dio a conocer en la programación oficial, Deftones es uno de los artistas que se va a presentar este domingo 22 de marzo en el FEP, para mostrar un poco de su metal, con el que ya visitó a varios países del mundo. Travis, la banda de rock alternativo, también se encuentra en la programación de este segundo día, con un show que promete.
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En esta oportunidad, el evento solo será de tres días, contrario a años pasados, en donde fueron cuatro días cargados de mucha música. Por eso, este será el último día para poder disfrutar de toda la experiencia, activaciones de marca y otros momentos que solo se viven en este festival.
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