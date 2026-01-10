Los 3 mejores desayunos de plaza en Bogotá según la IA: Caldo de costilla y huevo perico por $12.000

En una ciudad que despierta temprano y con hambre, el desayuno es casi un ritual. En las plazas de mercado de Bogotá, entre olores a café recién colado y caldo hirviendo, se esconden algunos de los mejores desayunos tradicionales de la capital. Con precios accesibles y sabores que reconfortan desde el primer sorbo, estos platos demuestran que no hace falta ir a un restaurante elegante para comer bien.

A partir del análisis de la IA, estos son los desayunos de plaza que se han ganado un lugar especial entre locales y visitantes, comenzando por un clásico infaltable: caldo de costilla con huevo perico por apenas $12.000.

Los 3 mejores desayunos de plaza en Bogotá según la IA

El desayuno se convirtió en parte esencial de muchos colombianos y si está en búsqueda de uno, aquí le damos las recomendaciones de la IA. Google Gemini reveló las mejores plazas y qué comer en ellas; lo mejor son sus precios, pues se ajustan perfectos con el bolsillo.

1. Plaza de Mercado La Perseverancia

Es el “epicentro” gastronómico por excelencia de muchos colombianos. Aunque ganó fama mundial gracias a Netflix, sigue manteniendo precios competitivos si sabes a qué puesto ir, cuidando tu bolsillo.

El Plato: Caldo de Raíz con Pescado o Mariscos. Vale alrededor de $30.000 COP.

Vale alrededor de $30.000 COP. Por qué probarlo: Debido a la fuerte influencia de las cocineras de la Costa Pacífica en esta plaza, han creado versiones de caldos “levanta muertos” que no encuentras en una panadería normal. Es denso, lleno de sabor y perfecto para el clima frío.

2. Plaza de Mercado de Paloquemao

El Plato: Tamal tolimense de 500g (cerdo, pollo, huevo, zanahoria y masa de maíz) acompañado de chocolate espumoso y arepa.

(cerdo, pollo, huevo, zanahoria y masa de maíz) acompañado de chocolate espumoso y arepa. Por qué es la estrella: La calidad de la proteína y el punto exacto de cocción de la hoja de bijao le dan un sabor ahumado que no encuentras en las versiones comerciales de la ciudad.

3. Plaza de Mercado del 7 de Agosto

Es quizás la plaza que mejor conserva los precios populares sin perder la calidad artesanal. Se recomeinda buscar los puestos que tienen el letrero de “Desayunos Corrientes”.