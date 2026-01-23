¿Cuántas entradas para el concierto de MCR se pueden comprar con el nuevo salario de un congresista?

La disminución del salario a los congresistas se ha mantenido como un tema latente en las conversaciones digitales en redes en los últimos días. La medida adoptada por el presidente Gustavo Petro ha suscitado todo tipo de reacciones y comentarios de diferentes sectores.

Específicamente, en el legislativo hay quienes apoyan rotundamente la medida que empezará a regir desde 20 de julio de 2026, pero así mismo, también están los que la rechazan, generando un debate que se ha hecho más fuerte con el pasar de los días.

El decreto en cuestión llegó después de varios años de lucha para bajar los salarios de los representantes a la cámara y los senadores del congreso de la república y empata con el último año de mandato de Gustavo Petro. Cabe destacar que, de acuerdo con el decreto 0030, los legisladores dejarán de percibir cerca de 16.9 millones de pesos en sus salarios por concepto de “prima de servicios”.

¿Cuánto ganarán los congresistas con el ajuste del salario?

El salario de un congresista en Colombia para 2026 consta de $35,7 millones de pesos, luego de los respectivos aportes a seguridad social y las deducciones que la ley exige.

Ahora bien, si desglosamos dicho salario, encontramos que $12 millones representan el sueldo base y cerca de $22 millones adicionales les son pagados por gastos de representación. Adicionalmente están la prima especial de servicios por $16.914.540 que será pagada hasta el mes de junio del vigente año, por lo que, durante este primer semestre, el salario de un legislador en Colombia se sitúa en los $52 millones de pesos, aproximadamente.

¿Para cuántas entradas para el concierto de MCR alcanza el salario de un congresista?

No obstante, y como ya se explicó anteriormente, a partir del segundo semestre bajará el ingreso hasta los $35,7 millones de pesos. Basados en esta cifra, en Radioacktiva nos preguntamos: ¿para cuántas entradas para el concierto de MCR alcanza el salario de un congresista?

Para responder a esa pregunta, primero hay que ver los precios del concierto de MCR en Colombia, los cuales están distribuidos de la siguiente manera.

Preferencial: $275.000

$275.000 118, 120, 122, 124: $360.000

$360.000 117, 119, 121, 123: $360.000

$360.000 125 – 132: $480.000

$480.000 110, 112, 114, 116: $600.000

$600.000 109, 111, 113, 115: $600.000

$600.000 VIP: $660.000

$660.000 102, 104, 106, 108: $841.000

$841.000 101, 103, 105, 107: $841.000

Así las cosas, la respuesta acerca de cuántas boletas se pueden comprar para el concierto de MCR en Colombia con el nuevo salario de un congresista en Colombia es: