Posponen concierto de My Chemical Romance en Bogotá: esta es la nueva fecha

El concierto de My Chemical Romance en Bogotá, que estaba programado inicialmente para el 22 de enero, fue pospuesto por razones ajenas a la banda, la promotora y el recinto, según informó el grupo a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el anuncio, la nueva fecha del espectáculo será el martes 10 de febrero de 2026. La banda confirmó que la presentación de The Hives, así como los horarios previstos, se mantendrán sin cambios. Asimismo, las demás fechas de la gira en Sudamérica y Ciudad de México continúan según lo planeado.

En el comunicado, My Chemical Romance expresó: “Debido a razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar a nuestros fans y esperamos verlos en unas semanas”.

Asimismo, la agrupación mencionó que lamenta todos los inconvientes que puedan causar con el cambio de la fecha inicial del concierto, pero que igual se siente emocionados por ver al público colombiano en pocas semanas.

