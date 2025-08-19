Ni ‘Kill Bill’ ni ‘Pulp Fiction’: La mejor película de Quentin Tarantino, según Quentin Tarantino

Una película de Quentin Tarantino puede ser, sin dudas, una gran experiencia para cualquier amante del cine. Este director ha sido capaz de demostrar su talento de manera infalible en varias ocasiones gracias a producciones inolvidables.

Este cineasta cuenta con un catálogo extenso de películas exitosas, las cuales han llegado incluso a marcar un legado dentro de la industria.

Sin embargo, el propio Tarantino se atrevió a elegir la película favorita de su carrera, y aquí les contamos de cual se trata.

La mejor película de Tarantino, según Quentin Tarantino

Para nadie es un secreto que Quentin Tarantino posee un estilo sumamente particular a la hora de dirigir películas. Este famoso director ha logrado llegar a sus fans, gracias a películas de tono violento y con referencias a la cultura pop.

Fiel muestra de esta impronta son películas de la talla de ‘Kill Bill’ o ‘Pulp Fiction’, ‘films’ que cuentan con una aprobación y una fama sumamente reconocidas dentro del mundo del cine.

Ambas producciones han llegado a marcar la visión del cine de miles de personas. Sin embargo, estas, a pesar de ser de sus mejores creaciones, no serían las favoritas de Tarantino.

Este director reveló recientemente cual sería su película favorita, en una extensa reflexión respecto a su carrera en el cine.

En una aparición reciente en el podcast ‘The Church of Tarantino’ el director aseguró que su mejor película es su última creación.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Once Upon a Time in Hollywood’, una película que data del año 2019.

Dicha producción contó con varios actores de gran calidad como Leonardo Di Caprio y Brad Pitt, además de Margot Robbie.

Esta película contó con una aprobación notable por parte de la fanaticada de este cineasta, e incluso también por parte de este propio director.

Aun así, también se atrevió a destacar el resto de su catálogo y aseguró que ‘Bastardos sin gloria’ era su obra maestra, y ‘Kill Bill’ es su producción favorita.

Lo cierto es que, indudablemente, Quentin Tarantino cuenta con un catálogo lleno de éxitos en la gran pantalla, y sus producciones han sido capaces de construir un legado importante tanto para su carrera, como para los amantes del cine.