¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich? Hija del guitarrista reaparece con mensaje esperanzador

La preocupación por la salud de Alejandro Marcovich continúa creciendo entre seguidores, músicos y figuras del rock mexicano. Luego de que trascendiera que el guitarrista permanece en coma tras sufrir un derrame cerebral, su hija Bela Marcovich rompió el silencio con un mensaje dirigido a quienes han mostrado apoyo a la familia durante los últimos días.

A través de su cuenta de Instagram, Bela compartió una publicación cargada de emotividad en la que agradeció las muestras de cariño que han recibido desde que se conoció el delicado estado de salud del músico. La hija del exintegrante de Caifanes acompañó el mensaje con varias fotografías familiares donde aparece junto a su padre y su hermano Diego Marcovich en reuniones privadas, celebraciones y momentos cotidianos.

Le puede interesar: Caifanes envió emotivo mensaje a Alejandro Marcovich en su último show: emocionó a todo el público

¿Qué dijo la hija de Alejandro Marcovich?

“Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá”, escribió Bela al inicio del mensaje publicado en redes sociales. La publicación rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios de admiradores que recordaron la trayectoria del guitarrista y enviaron mensajes de fortaleza para la familia.

El nombre de Alejandro Marcovich ocupa un lugar importante dentro de la historia del rock en español. Su trabajo con Caifanes durante las décadas de los ochenta y noventa marcó a toda una generación gracias a canciones que se convirtieron en clásicos del género.

Necesita saber: Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, se encuentra en coma: esto es lo que se sabe

Además de su talento en la guitarra, el músico destacó por fusionar influencias de rock progresivo, música latina y sonidos experimentales que ayudaron a definir la identidad sonora de la agrupación.

Dentro del mismo comunicado, Bela resaltó el profundo vínculo que su padre siempre mantuvo con su público. “Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. Él los quiere muchísimo, siempre nos ha dicho que se debe a su público y que se merecen todo su respeto”, expresó.

Ver también: ¿Qué significa ‘Caifanes’? Le contamos esta y otras 5 curiosidades de la banda mexicana

La familia también aseguró que toda la energía positiva y los mensajes de apoyo representan una fuente de fortaleza en medio de este complicado panorama médico. “Te amamos papá”, concluyó Bela en el mensaje que difundió en Instagram y que continúa acumulando interacciones.

Mientras seguidores del rock mexicano permanecen atentos a cualquier actualización sobre la salud de Alejandro Marcovich, músicos, fanáticos y colegas mantienen activa una ola de solidaridad en redes sociales, recordando la enorme influencia artística que el guitarrista dejó en la música latinoamericana.