Colombia vs. Ghana EN VIVO 🔴: Minuto a minuto del partido de la Selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia afronta un nuevo desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al enfrentarse a Ghana en un partido de eliminación directa que definirá cuál de los dos equipos avanza a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo buscará imponerse en la cancha como lo hizo en la fase de grupos, mientras que las ‘Estrellas Negras’ intentarán dar la sorpresa y mantenerse con vida en el torneo. Siga aquí el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y todas las incidencias de este emocionante compromiso.

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Alineación Colombia

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Alineación Ghana

Lawrence Ati-Zigi, Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Derrick Luckassen, Marvin Senaya, Kwasi Sibo, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Jordan Ayew, Antoine Semenyo e Iñaki Williams.

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Colombia vs. Ghana: minuto a minuto

45 + 7′ Se acaba el primer tiempo. Colombia se pone al frente 1 a 0 en los primeros 45 minutos de juego.

45 + 5′ Falta a favor de Ghana.

45′ Lawrence Ati-Zigi, arquero de Ghana, despeja el balón y salva al conjunto africano.

45′ Se agregan 6 minutos de reposición.

41′ Lerma centra el balón y Luis Suárez responde con la cabeza, pero el balón queda por fuera de la portería de Ghana.

39′ Tiro que temrina miuy arriba de la portería de Camilo Vargas sin perligro alguno.

38′ Luis Díaz hace un tiro peligroso a la portería de Ghana. El equipo africano se salva de nuevo.

37′ Se cobra el tiro de esquina sin peligro en la zona colombiana.

36′ Un nuevo tiro de Ghana a la portería que termina en tiro de esquina.

Un nuevo tiro de Ghana a la portería que termina en tiro de esquina. 33′ La Selección Colombia despeja el balón y lo saca de la zona de peligro.

La Selección Colombia despeja el balón y lo saca de la zona de peligro. 33′ Tiro de equino para Ghana.

Tiro de equino para Ghana. 27′ Se reanuda el juego.

Se reanuda el juego. 25′ Pausa de hidratación.

Pausa de hidratación. 19′ Nuevo acercamiento de la Selección Colombia a la portería de Ghana.

Nuevo acercamiento de la Selección Colombia a la portería de Ghana. 19′ Falta a favor del combinado cafetero.

Falta a favor del combinado cafetero. 13′ GOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA. Tras un centra y asistencia de Luis Suárez, Jhon Arias estrelló el balón contra la red.

Tras un centra y asistencia de Luis Suárez, Jhon Arias estrelló el balón contra la red. 12′ Primer tarjeta amarilla del compromiso para el colombiano Jhon Arias.

Primer tarjeta amarilla del compromiso para el colombiano Jhon Arias. 7′ Cambio en Colombia

Cambio en Colombia Sale Jhon Córdoba y entra Luis Suárez.

6′ Se detiene el partido tras lesión de Jhon Córdoba.

Se detiene el partido tras lesión de Jhon Córdoba. 1′ Primer remate de Ghana en la portería de Colombia.

0′ inicio el partido.

8:23 Iniciaron los actos protocolarios.