Colombia vs. Ghana EN VIVO 🔴: Minuto a minuto del partido de la Selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Selección Colombia buscará vencer a Ghana y encontrar un cupo en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La Selección Colombia buscará vencer a Ghana y encontrar un cupo en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La Selección Colombia afronta un nuevo desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al enfrentarse a Ghana en un partido de eliminación directa que definirá cuál de los dos equipos avanza a los octavos de final.
El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo buscará imponerse en la cancha como lo hizo en la fase de grupos, mientras que las ‘Estrellas Negras’ intentarán dar la sorpresa y mantenerse con vida en el torneo. Siga aquí el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y todas las incidencias de este emocionante compromiso.
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Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.
Lawrence Ati-Zigi, Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Derrick Luckassen, Marvin Senaya, Kwasi Sibo, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Jordan Ayew, Antoine Semenyo e Iñaki Williams.
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8:23 Iniciaron los actos protocolarios.