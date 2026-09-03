Bring Me The Horizon estará en Fortnite: la icónica banda llega con un himno histórico

Bring Me The Horizon es una de las bandas más grandes y potentes en la historia de la música. Este icónico grupo ha enamorado a miles de fanáticos a nivel internacional, gracias a varios éxitos totalmente legendarios.

Los protagonistas de este grupo se han convertido en ídolos dentro de la música, y de hecho, han logrado que sus canciones los conviertan en referentes para la industria.

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El éxito de esta banda va incluso más allá de la música. De hecho, esto volverá a quedar demostrado en este 2026, gracias a que Bring Me The Horizon llegará a Fortnite gracias a una canción icónica, y aquí se lo contamos.

Bring Me The Horizon estará en Fortnite

Fortnite es, indudablemente, uno de los videojuegos más grandes y reconocidos de la actualidad. Este título ha gozado de una cantidad enorme de apoyo, sobre todo por la acción que permite disfrutar desde las consolas.

De manera particular, este título ha brillado de manera notable en los últimos tiempos, y aunque en su inicio era como un shooter, ha destacado en otros modos de juego.

Uno de los más notables sería, de hecho, el Fortnite Festival, allí los usuarios de este título pueden disfrutar de grandes éxitos de la música, mientras los tocan al más puro estilo de ‘Guitar Hero’.

Allí destacan varios éxitos del rock y del metal, con bandas históricas como Linkin Park o Metallica. De hecho, a esta lista se unirá dentro de muy poco Bring Me The Horizon.

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El grupo de Oliver Sykes estará en este videojuego, gracias a la llegada de ‘Can You Feel My Heart’, uno de los éxitos más grandes e históricos de la música a este modo.

Claramente esto ha encantado a los amantes de la música y del ‘gaming’, por la posibilidad de ver a otro de los grupos más brillantes de la industria en este título.

¿Cuándo llegará?

En caso de que usted sea uno de los grandes amantes de Fortnite y del catálogo musical de Bring Me The Horizon, y esté ansioso por disfrutar de esta banda en este título, les contamos que la llegada de ‘Can You Feel My Heart’ está pautada para este 3 de septiembre, para el icónico modo de ‘festival’.