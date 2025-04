HBO reveló los primeros actores para la nueva serie de Harry Potter y generó polémica en redes

La plataforma HBO anunció este lunes a John Lithgow, Paapa Essiedu, Janet McTeer y Nick Frost como los primeros actores confirmados para el elenco de la próxima serie de Harry Potter.

Lithgow dará vida al sabio Albus Dumbledore, personaje interpretado anteriormente en el cine por Richard Harris y Michael Gambon; Essiedu asumirá el rol del enigmático Severus Snape, inmortalizado anteriormente por Alan Rickman.

Por su parte, McTeer encarnará a la estricta pero justa profesora Minerva McGonagall, papel que hizo célebre Maggie Smith y Frost interpretará al entrañable Rubeus Hagrid, el fiel amigo y protector de Harry Potter, al que dio vida Robbie Coltrane en las películas.

El resto de los actores confirmados hasta el momento son Luke Thallon en el papel del profesor Quirinus Quirrell y el cinco veces ganador del BAFTA Paul Whitehouse, como el conserje Argus Filch, de acuerdo con un comunicado publicado por Warner Bros. Discovery.

«Estamos encantados de contar con un talento tan extraordinario y no podemos esperar a verles dar nueva vida a estos queridos personajes», dijeron Francesca Gardiner, directora creativa y productora ejecutiva, y Mark Mylod, director y productor ejecutivo.

HBO lanzó en otoño las audiciones para encontrar a los papeles principales de la historia (Harry, Ron y Hermione), y de acuerdo con el medio especializado Variety la plataforma obtuvo más de 30.000 inscripciones.

La serie, cuya grabación está prevista para el verano, promete ser una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling. Cada temporada estará basada en una de las entregas de la saga, con la intención de extender la producción a lo largo de una década.

Si bien este anuncio se trata de la llegada de actores de gran calidad, hubo gran polémica frente a este anuncio.

Esto se debió al hecho de que esta serie promete seguir con mayor fidelidad los libros que las películas.

Sin embargo, el actor elegido no encaja con la descripción de Snape, e incluso va al extremo contrario con algunas características como la tez de su piel.

