Así es el imperio de hoteles Robert de Niro: ¿Cuántos son, en dónde quedan y por qué tan caro?

Robert De Niro no solo construyó una carrera histórica en Hollywood. El actor también levantó un negocio internacional de lujo con Nobu Hospitality, la compañía que fundó junto al chef Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper. Según un análisis citado por La Revue des Hôtels, el grupo reúne actualmente 46 hoteles, 57 restaurantes y 20 residencias de marca alrededor del mundo.

La historia empezó en el año 1994, cuando los tres socios abrieron el primer Nobu en TriBeCa, Nueva York. La propuesta gastronómica de Matsuhisa combinaba técnicas japonesas con ingredientes y sabores peruanos, una fórmula que desarrolló durante su etapa profesional en Lima.

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Al restaurante le fue bien, rápidamente atrajo a una clientela de alto perfil y la marca comenzó a expandirse hacia ciudades como Londres y Malibú. Con el tiempo, Nobu dejó de ser únicamente un referente gastronómico y decidió apostarle de lleno al sector hotelero.

¿Cuántos hoteles tiene Robert de Niro y en dónde quedan?

El primer hotel llegó en 2013 dentro de Caesars Palace, en Las Vegas. Desde entonces, la compañía llevó su concepto a distintos destinos y mantuvo una característica que sigue definiendo su propuesta: el restaurante ocupa un lugar central dentro de la experiencia del huésped.

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La estética combina minimalismo japonés, materiales naturales y una identidad propia para cada destino. La propia compañía explica que sus hoteles buscan integrar la gastronomía de Nobu con las particularidades de cada ciudad. Actualmente son más de 46 complejos hoteleros ubicados en ciudades como Londres, Barcelona, Chicago, Madrid, Roma, Toronto, Varsovia, Marbella, Marrakech, Miami Beach, entre varias otras.

De Niro también participa en otros proyectos hoteleros, entre ellos The Greenwich Hotel, en Nueva York. Sin embargo, Nobu se convirtió en su principal apuesta internacional dentro de la industria.

¿Dónde están los nuevos hoteles de Nobu?

La expansión continúa. En Barbuda, Nobu desarrolla un nuevo complejo frente al Caribe con 36 habitaciones distribuidas en 17 villas privadas, además de restaurante, club de playa, spa y 25 residencias. La compañía prevé completar la construcción a finales de 2026.

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En Maldivas, el grupo prepara su primera incursión en ese mercado con un proyecto en la isla privada de Munyafushi, en el atolón de Laamu. El desarrollo contempla 26 villas de playa, 30 sobre el agua y 10 residencias privadas.

Egipto también forma parte de los planes. SODIC trabaja con Nobu en proyectos que incluyen hoteles, restaurantes y residencias de marca en el país.