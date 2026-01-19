100 videos filtrados de Gypsy Rose revelan detalles escalofriantes del asesinato de su madre: cambian todo

El caso de Gypsy Rose es uno de los más conocidos y controversiales de los últimos años. Esta joven participó en el asesinato de su madre Dee Dee Blanchard, luego de sufrir violencia y abusos por varios años por parte de esta.

Dicho crimen llevó a Rose a ser condenada a 10 años de prisión, de los cuales llegó a cumplir 8, luego de quedar totalmente en libertad, situación en la cual está actualmente.

Sin embargo, recientemente se filtraron más de 100 videos referentes a su caso, los cuales cambiarían el panorama de manera severa, y la forma de ver este caso históricamente.

Los 100 videos filtrados de Gypsy Rose

El 10 de junio de 2015 se consumó el asesinato de Dee Dee Blanchard. Esta mujer que vivía en Missouri fue apuñalada múltiples veces por Nicholas Godejohn, pareja sentimental de Gypsy Rose en aquel momento.

Ambos sostuvieron una relación, donde Gypsy le habría revelado los abusos sufridos por su madre, lo que los llevó a planear el asesinato de esta mujer, para posteriormente escapar juntos.

Blanchard habría convencido a Rose desde muy corta edad que no podía caminar, y que era dependiente a una silla de ruedas, además de mantener constantes abusos físicos y emocionales sobre Gypsy. Esto para ejercer control sobre ella, y obtener beneficios económicos.

Frente a este caso, Godejohn recibió cadena perpetua como autor material de este asesinato. Por otro lado, Gypsy llegó a un acuerdo de culpabilidad, el cual le permitió salir en libertad en 2023.

Rose actualmente tiene una nueva vida, junto a una pareja distinta a la de aquel entonces, e incluso dio a luz a una hija hace muy pocas semanas.

No obstante, la filtración de videos privados de esta joven la han llevado nuevamente al centro de atención. A través de redes sociales se pudieron ver grabaciones compartidas entre Gypsy y Nick.

Allí Rose usaba pelucas y hablaba de varias fantasias intimas junto a Nick. Sin embargo, hubo algunos detalles escalofriantes que cambiarían su caso.

Gypsy en los videos se ve con facilidad para caminar, e incluso, le revelaría a Nick que desde temprana edad está acostumbrada a fingir que debe usar silla de ruedas.

¿Habrá nueva pena?

Esto contradiría su versión inicial, donde aseguró haber sido manipulada por su madre para creer esto. Claramente esto ha sorprendido a muchos, aunque no certifica ninguna culpabilidad mayor por parte de Gypsy.

De hecho, Rose no podría recibir una nueva pena, ya que este cargo quedó cerrado, una vez recibió su libertad de forma total.

Además, este material, aunque no era público, ya habría sido analizado por las autoridades, antes de dar cadena perpetua a Nicholas.

Aun así, estas revelaciones han causado gran sorpresa en quienes han estado atentos a este caso desde sus inicios.