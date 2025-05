Estos son TODOS los videojuegos que tienen descuento en Xbox: ahorre hasta el 70%

El precio de los videojuegos suele ser uno de los elementos más atractivos para los amantes de Xbox en esta industria. Muchos títulos poseen un costo asequible, gracias a la gran cantidad de facilidades que ofrece esta franquicia.

Gracias al Xbox Game Pass, varios usuarios de las consolas de esta marca pueden acceder a una amplia gama de títulos de forma muy sencilla.

A esto se suman varias promociones y descuentos, y por ello, les contamos todos los videojuegos que actualmente tiene rebajas en Xbox.

TODOS los videojuegos que tienen descuento

Mes tras mes es normal ver que tanto Xbox, como PlayStation presenta una amplia cantidad de descuentos en su catálogo de juegos.

Esto se puede deber a ciertas festividades en la industria ‘gamer’, o incluso a sorpresas para sus usuarios.

Una muestra clara de esto se da en el caso de Xbox, el cual brinda incluso descuentos por franquicia, o en casos particulares.

Un ejemplo de esto, son las rebajas actuales de Xbox en conjunto con Activision Blizzard, en una serie de juegos que pueden tener hasta un 60 % de descuento. Los títulos con estos descuentos y sus precios en pesos colombianos son:

– Call of Duty®: Black Ops III – Zombies Chronicles – $62.300

– Diablo® IV: Vessel of Hatred™ – Deluxe Edition – $114.999

– Call of Duty®: Black Ops 6 – Lote Multigeneración – $175.499

– Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 – Lote Cross-Gen Deluxe – $87.960

– Call of Duty®: WWII Gold Edition – $72.567

– Call of Duty®: Black Ops II – $74.730

– Colección de arcade de Blizzard® – $34.500

– Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) – Paquete Médico de Batalla – $22.500

– Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) – Paquete Challenger – $17.940

Los descuentos de Xbox Game Studios

– Avowed Standard Edition – $254.925

– Microsoft Flight Simulator Standard 40th Anniversary Edition – $124.950

– Age of Mythology Premium Edition – $119.920

– Sea of Thieves: 2025 Deluxe Edition – $109.950

– Minecraft Dungeons edición definitiva – $79.235

– A Kingdom for Keflings – $5.000

– A World of Keflings – $5.000

– Age of Empires II: Definitive Edition – $27.965

– Age of Empires II: Definitive Edition – Chronicles Battle for Greece – $30.753

Finalmente, la selección actual de editores de Xbox, y las ofertas de ID@Xbox Simulator presentan los siguientes descuentos:

– EA SPORTS FC™ 25 Edición Estándar para Xbox One y Xbox Series X|S – $83.999

– RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $73.520

– Blue Prince – $82.710

– Sledders – $85.520

– House Flipper 2 – $91.425

– ON THE ROAD – The Truck Simulator – $79.920

– Construction Simulator – Gold Edition – $107.030

– Lawn Mowing Simulator – $19.200

– Arma Reforger – $97.250

– 7 Days to Die – Console Edition (Game Preview) – $82.140

– Gas Station Simulator – $41.230

– 502’s Arcade – $15.450