Tendencias

Créditos: Lo menos peor – redes sociales

Vote AQUÍ a la idiotez del año en ‘Lo Menos Peor’ de El Gallo de Radioacktiva; El ‘Champion’ repite

Así puede votar en la maratón de El Gallo de Radioacktiva a ‘Lo menos peor’ del 2025 que se van a elegir en la última semana de diciembre.

Daniela González

La maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva está lista, por lo que ya se dieron a conocer las tres primeras categorías por las que todos los oyentes pueden votar. Recuerde que los ganadores se conocerán la última semana de diciembre y solo habrá un ganador en cada una, por lo que su voto también cuenta.

En esta oportunidad, puede votar en la categoría ‘Idiotez del año’, en donde hay cinco nominados, entre ellos, el productor de ‘El Gallo’, conocido como ‘El Champion’, quien, en caso de ganar, podría quedarse con el premio por tercer año consecutivo.

Leer más: Vote aquí por la categoría video viral del año en ‘Lo menos peor’ de ‘El Gallo’ de Radioacktiva

También está nominado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, todos los fans de La Casa de los Famosos, los hinchas de Millonarios que protestaron en el Estadio El Campín y el famoso oyente de Radioacktiva que hizo un cartel de Limp Bizkit para ganar entradas para Linkin Park.

Seguir leyendo: Vote por la peor canción del año en ‘Lo Menos peor’ del 2025 de El Gallo de Radioacktiva

Vote AQUÍ en la categoría ‘Idiotez del año’

  1. El Champion agregó por error a un desconocido al grupo de WhatsApp de ‘El Gallo’ de Radioacktiva
  2. La batalla campal en la final de La Casa de los Famosos porque no ganó el participante que estaban apoyando.
  3. Oyente pidió en Radioacktiva entradas para Limp Bizkit con un cartel de Linkin Park
  4. Hinchas de Millonarios protestas en el estadio El Campín por los resultado de los últimos partidos.
  5. Presidente Gustavo Petro dice que lo ilicito se acaba quintando la letra i porque se vuelve licito
NOTICIAS RELACIONADAS