Vote AQUÍ a la idiotez del año en ‘Lo Menos Peor’ de El Gallo de Radioacktiva; El ‘Champion’ repite

La maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva está lista, por lo que ya se dieron a conocer las tres primeras categorías por las que todos los oyentes pueden votar. Recuerde que los ganadores se conocerán la última semana de diciembre y solo habrá un ganador en cada una, por lo que su voto también cuenta.

En esta oportunidad, puede votar en la categoría ‘Idiotez del año’, en donde hay cinco nominados, entre ellos, el productor de ‘El Gallo’, conocido como ‘El Champion’, quien, en caso de ganar, podría quedarse con el premio por tercer año consecutivo.

También está nominado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, todos los fans de La Casa de los Famosos, los hinchas de Millonarios que protestaron en el Estadio El Campín y el famoso oyente de Radioacktiva que hizo un cartel de Limp Bizkit para ganar entradas para Linkin Park.

Vote AQUÍ en la categoría ‘Idiotez del año’