La razón por la que el metal lo hace ser una persona más empática, según estudio

El metal es uno de los géneros musicales más intensos y controversiales. Este tipo de música es normalmente asociado con la agresividad, la rebeldía y la oscuridad emocional debido a sus sonidos en los que destacan las guitarras distorsionadas, voces desgarradas y ritmos potentes.

Sin embargo, esa imagen negativa no refleja por completo lo que ocurre en quienes disfrutan de este tipo de música. Lejos de volver a sus oyentes más violentos, el metal parece ayudarlos a conectar mejor con sus propias emociones y con las de los demás.

Aunque el metal puede generar emociones fuertes por su sonido y energía, investigaciones recientes demostraron que este género también puede fomentar la empatía y la comprensión emocional.

¿Por qué las personas que escuchan metal pueden ser más empáticas?

De acuerdo con un estudio realizado en 2015 por la Universidad de Queensland (Australia), escuchar metal extremo no genera agresión, sino todo lo contrario, ayuda a procesar emociones negativas de manera saludable. Los participantes del estudio, tras escuchar bandas como Napalm Death o Darkthrone, expresaron sentirse más tranquilos, inspirados y comprendidos.

Los investigadores concluyeron que el metal funciona como una forma de catarsis emocional. A través de la música intensa, los oyentes canalizan la ira, la tristeza o la frustración, transformando esas emociones en liberación y calma. Este proceso estimula áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la creatividad y la autorregulación emocional.

Además, el metal crea una comunidad unida por la comprensión mutua. En conciertos y espacios en línea, los fans suelen mostrar apoyo y respeto entre sí, formando vínculos basados en la aceptación y la solidaridad. Escuchar metal, más que un acto de rebeldía, se convierte en una manera de conectar con otros a través de la emoción compartida.

En ese sentido, detrás de los riffs pesados y las voces intensas, el metal también tiene la capacidad de enseñar a sentir, comprender y empatizar con la experiencia humana en toda su profundidad.