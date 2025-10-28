La razón por la que el metal lo hace ser una persona más empática, según estudio
Aunque el metal es un género que normalmente se suele asociar a sensaciones fuertes y hasta agresivas, un estudio reveló que este contribuye con la empatía.
El metal es uno de los géneros musicales más intensos y controversiales. Este tipo de música es normalmente asociado con la agresividad, la rebeldía y la oscuridad emocional debido a sus sonidos en los que destacan las guitarras distorsionadas, voces desgarradas y ritmos potentes.
Sin embargo, esa imagen negativa no refleja por completo lo que ocurre en quienes disfrutan de este tipo de música. Lejos de volver a sus oyentes más violentos, el metal parece ayudarlos a conectar mejor con sus propias emociones y con las de los demás.
Aunque el metal puede generar emociones fuertes por su sonido y energía, investigaciones recientes demostraron que este género también puede fomentar la empatía y la comprensión emocional.
De acuerdo con un estudio realizado en 2015 por la Universidad de Queensland (Australia), escuchar metal extremo no genera agresión, sino todo lo contrario, ayuda a procesar emociones negativas de manera saludable. Los participantes del estudio, tras escuchar bandas como Napalm Death o Darkthrone, expresaron sentirse más tranquilos, inspirados y comprendidos.
Los investigadores concluyeron que el metal funciona como una forma de catarsis emocional. A través de la música intensa, los oyentes canalizan la ira, la tristeza o la frustración, transformando esas emociones en liberación y calma. Este proceso estimula áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la creatividad y la autorregulación emocional.
Además, el metal crea una comunidad unida por la comprensión mutua. En conciertos y espacios en línea, los fans suelen mostrar apoyo y respeto entre sí, formando vínculos basados en la aceptación y la solidaridad. Escuchar metal, más que un acto de rebeldía, se convierte en una manera de conectar con otros a través de la emoción compartida.
En ese sentido, detrás de los riffs pesados y las voces intensas, el metal también tiene la capacidad de enseñar a sentir, comprender y empatizar con la experiencia humana en toda su profundidad.
