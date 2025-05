The Last of Us temporada 3: ¿cuándo se estrena y qué esperar de la nueva entrega?

Tras un final cargado de emociones y revelaciones en su segunda temporada, The Last of Us ha vuelto a posicionarse como uno de los títulos más comentados del año en la plataforma Max. El domingo 25 de mayo, la serie basada en el aclamado videojuego cerró su segunda entrega con un episodio que dejó a los espectadores con más preguntas que respuestas, generando una ola de teorías en redes sociales y foros especializados.

Aunque la tercera temporada ya fue confirmada por HBO a principios de abril, los nuevos episodios aún no han comenzado a rodarse. Según reveló recientemente la actriz Isabela Merced, quien se suma al elenco, el rodaje está previsto para comenzar en 2026. Esto ha llevado a muchos fanáticos a especular que la nueva entrega no verá la luz antes de 2027, considerando que entre la primera y la segunda temporada transcurrieron dos años completos.

La expectativa es alta, y no es para menos. HBO expresó su entusiasmo por la continuación del proyecto con un mensaje contundente: “No podemos dejar de insistir en el orgullo que HBO siente por el extraordinario logro que consideramos que representa la segunda temporada de The Last of Us. Craig, Neil, Carolyn y todo el equipo de producción ejecutiva, el elenco y el equipo técnico han logrado una secuela magistral y estamos encantados de llevar la fuerza narrativa de Craig y Neil a lo que sabemos que será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”.

¿Qué esperar de la tercera temporada de ‘The Last of Us’?

Los jugadores del videojuego sabrán que la historia da un giro importante en su segunda parte, alternando entre las vivencias de Ellie (Bella Ramsey) y Abby (Kaitlyn Dever). Esto ya ha comenzado a reflejarse en la serie, cuyo final de temporada centrado en Abby sugiere que ella tomará un rol protagónico en los próximos episodios. Incluso Catherine O’Hara, quien interpreta a Gail, confirmó que su personaje no regresará en la nueva entrega: “Craig dijo que definitivamente no volverá en esta próxima temporada. Es la historia de Abby”.

Además, los seguidores deben prepararse para una travesía más larga. El showrunner Craig Mazin ha sido claro respecto al futuro de la serie: “Ciertamente, no hay forma de completar esta narrativa en una tercera temporada. Con suerte, nos ganaremos nuestro lugar lo suficiente como para volver y terminarla en una cuarta. Ese es el resultado más probable”, declaró en una entrevista con Collider.

Mientras tanto, la expectativa se mantiene en alza y los fans no hacen más que preguntarse cómo se desarrollará la historia de Abby, Ellie y los nuevos personajes que llegarán a este oscuro y emocionante universo postapocalíptico. Con su impacto narrativo y visual intacto, The Last of Us se perfila como una serie que marcará una época.

