¿Cuántos capítulos tiene The Last of Us 2? Fechas de estreno en Colombia y trama

La espera para los fanáticos de The Last of Us terminó y la segunda temporada de la exitosa serie por fin se estrenó en Max. Después de la emisión de su último capítulo, en marzo de 2023, los fanáticos estaban ansiosos por conocer la continuación de la historia de Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Después de dos largos años de espera, Max estrenó el primer capítulo de The Las Of Us 2 este domingo 13 de abril. Sin embargo, los demás episodios de esta segunda temporada se irán estrenando paulatinamente cada semana.

Le puede interesar: Anuncian tercera temporada de The Last Of Us: ¿cuándo sería su lanzamiento?

Una vez estrenado el primer episodio de The Last Of Us 2, los fanáticos se han estado preguntando por cuántos capítulos tiene esta segunda parte y cada cuánto se irán estrenando. Por lo cual, aquí le traemos todos los detalles que debe conocer para no perderse ni un solo episodio de esta popular serie que también tendrá tercera temporada.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de The Last Of Us 2?

A partir de este domingo 13 de abril, cada semana se irá estrenando un nuevo capítulo de The Last Of Us 2 en la plataforma de Max. Tal como se conoció, esta segunda temporada de la serie contará con siete episodios que tendrán una duración de entre 45 y 60 minutos.

Así las cosas, los siete capítulos de la serie de Max se irán estrenando paulatinamente todos los domingos. Cada ocho días, la plataforma se actualizará con un episodio nuevo hasta finalizar la temporada. El último capítulo se emitirá el 25 de mayo.

Episodio 1 – 13 de abril – 59 minutos Episodio 2 – 20 de abril – 56 minutos Episodio 3 – 27 de abril – 56 minutos Episodio 4 – 4 de mayo – 53 minutos Episodio 5 – 11 de mayo – 45 minutos Episodio 6 – 18 de mayo – 60 minutos Episodio 7 – 25 de mayo – 50 minutos



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Max Latinoamérica (@streammaxla)

¿De qué trata la segunda temporada?

En esta nueva temporada, la serie se adentra en los acontecimientos del segundo videojuego, The Last of Us Part II, lanzado en 2020 para PlayStation. Aunque aún se desconoce si la trama seguirá con exactitud los pasos del videojuego, se espera que guarde ciertas similitudes con este, agregando giros y acontecimientos inesperados, tal como ocurrió en la primera parte.

Así las cosas, tal como se vio en el primer capítulo de la segunda temporada de The Last Of Us, la serie arranca cinco años después de los sucesos ocurridos en la primera parte. En esta continuación, Joel y Ellie viven en una ciudad de supervivientes, pero un hecho inesperado los pondrá nuevamente a prueba.

“Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven envueltos en un conflicto en un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”, es la descripción del primer capítulo de la segunda parte de la serie.