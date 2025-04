¿Sigue vivo Joel, el personaje de Pedro Pascal en The Last of Us 2?

El segundo episodio de la temporada 2 de The Last of Us, emitido el pasado 20 de abril, dejó a los seguidores de la serie en estado de shock. La trágica partida de uno de los personajes más queridos y complejos finalmente se cumplió: Joel, interpretado por Pedro Pascal.

Este giro en la trama no solo sorprende a los fans de la adaptación televisiva, sino que también satisface a aquellos que ya estaban familiarizados con el videojuego original. Para quienes conocían la historia del videojuego, la muerte de Joel era un evento esperado, pero no menos desgarrador.

En este episodio, la historia no se concentra en el feroz enfrentamiento contra los infectados en las heladas tierras de Wyoming, sino en un acontecimiento mucho más trascendental y emocional: la muerte de Joel a manos de Abby (Kaitlyn Dever). Este evento marca el punto de inflexión de la temporada y cambia para siempre el rumbo de los personajes principales.

La venganza de Abby se convierte en uno de los momentos más devastadores de la serie. La joven, quien había jurado vengarse de Joel por sus acciones en el pasado, encuentra una oportunidad fortuita para cumplir su amenaza. En un giro del destino, Abby se cruza con Joel y Dina (Isabela Merced) cuando son perseguidos por infectados, lo que los lleva directamente a una trampa mortal. La inocente fachada de Abby se deshace rápidamente, revelando su verdadera intención.

Abby guía a los protagonistas a su perdición, y lo que sigue es una escena llena de crueldad y horror. La muerte de Joel, ejecutada de manera lenta y dolorosa, no solo afecta a los personajes de la serie, sino que también deja una profunda marca en los seguidores.

Próximos Episodios de The Last of Us en HBO

Para los seguidores de The Last of Us, la temporada 2 promete continuar ofreciendo momentos llenos de tensión y emoción. Los próximos episodios, que se estrenan todos los domingos, seguirán profundizando en los eventos que rodean la muerte de Joel y las consecuencias de la venganza de Abby.

Aquí están las fechas de los próximos episodios:

Episodio 3 : “Something’s Got a Hold on Me” – Estreno el 27 de abril de 2025.

: “Something’s Got a Hold on Me” – Estreno el 27 de abril de 2025. Episodio 4 : “Secrets” – Estreno el 4 de mayo de 2025.

: “Secrets” – Estreno el 4 de mayo de 2025. Episodio 5 : “Wolves” – Estreno el 11 de mayo de 2025.

: “Wolves” – Estreno el 11 de mayo de 2025. Episodio 6 – Estreno el 18 de mayo de 2025 (título y sinopsis aún no disponibles).

– Estreno el 18 de mayo de 2025 (título y sinopsis aún no disponibles). Episodio 7 – Estreno el 25 de mayo de 2025 (título y sinopsis aún no disponibles).

Con la muerte de Joel, The Last of Us ha dado un giro importante hacia lo más oscuro de la historia, prometiendo más giros inesperados en los episodios por venir.