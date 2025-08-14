Liga BetPlay 2025-II: así va la tabla de posiciones tras primer empate de Millonarios

Este lunes 11 de agosto finalizó la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-II con el partido entre Boyacá Chicó y La Equidad. El equipo embajador logró su primer empate de esta temporada luego de acumular tres derrotas consecutivas que lo tenía sin opción de sumar puntos.

La Liga BetPlay 2025-II ha sido un verdadero desafío para Millonarios. Desde el inicio del segundo semestre del campeonato, el equipo embajador no ha logrado ganar un solo partido y se mantiene como el peor club de esta temporada.

Le puede interesar: Reclasificación Liga BetPlay 2025: Así va la tabla de cupos a Libertadores y Sudamericana

Aunque Millonarios solo ha jugado cuatro, de los seis partidos correspondientes, en tres de ellos ha perdido. Sin embargo, el último, frente a Deportivo Cali, el cuadro embajador logró empatar y sumar el primer punto de esta temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millonarios FC (@millosfcoficial)

Por su parte, Junior y Atlético Nacional se mantienen como los dos favoritos de la temporada con 14 y 11 puntos, respectivamente. El equipo barranquillero ha demostrado un nivel de juego superior que lo mantiene como el líder irrefutable de la tabla.

¿Cómo va la tabla de posiciones de fútbol colombiano 2025?

Con una nueva fecha disputada, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II continúa presentando movimientos importantes. Mientras unos equipos lograron tener puntos a su favor, otros se quedaron sin la oportunidad de sumar.

Hasta el momento, Millonarios es el equipo con el peor escenario de la competencia. El equipo embajador solo ha logrado sumar un punto desde que inició esta temporada y también ha tenido que sufrir bajas importantes como la del futbolista Andrés Llinás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millonarios FC (@millosfcoficial)

Así las cosas, terminada la fecha 6 de la Liga BetPlay 2025-II, Junior se mantiene en el primer lugar de la tabla con 14 puntos, Nacional está de segundas, con 11 puntos y Llaneros de terceras como 11 unidades.

Junior – 14 puntos Atlético Nacional – 11 puntos Llaneros – 11 puntos Fortaleza – 10 puntos Medellín – 10 puntos Tolima – 10 puntos Santa Fe – 9 puntos Deportivo Cali – 9 puntos Deportivo Pereira – 8 puntos Bucaramanga – 7 puntos Envigado – 6 puntos Boyacá Chicó – 6 puntos La Equidad – 6 puntos Pasto – 5 puntos Alianza – 5 puntos Unión Magdalena – 5 puntos América – 4 puntos Águilas Doradas – 4 puntos Once Caldas – 2 puntos Millonarios – 1 punto

Mire también: Millonarios reveló parte médico de Llinás y De Amores: ¿cuánto tiempo estarán de baja?