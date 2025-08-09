‘The Batman Part II’: desvelan cuando inician los rodajes y posible fecha de salida de la película

Batman es uno de los personajes más icónicos en la historia del cine. Este superhéroe ha conquistado a miles de fanáticos en el mundo, gracias a varias producciones, actores, tramas y batallas que lo han marcado en la cultura geek.

La última producción de este personaje fue lanzada en el 2022, bajo el título de ‘The Batman’, en lo que fue la primera participación de Robert Pattinson como este superhéroe.

Más noticias: ¿Podemos tener un Joker sin un Batman? Todd Phillips, director de Joker 2, responde

Sin embargo, la secuela de este ‘film’ empieza a prepararse, y aquí les contamos cuando iniciaría su rodaje, y la fecha en la que saldría a los cines.

Se preparan los rodajes de ‘The Batman Part II’

A lo largo de la historia del cine, varios actores han sido capaces de dejar interpretaciones de Batman inolvidables. Entre ellos han estado Val Kilmer y Christian Bale.

En la actualidad, este rol le pertenece a Robert Pattinson, quien ocupó este rol por primera, y hasta ahora única vez, en 2022.

Para aquella ocasión, las críticas aprobaron de manera general la película, al igual que la interpretación de este actor que ya cuenta con una trayectoria destacada en esta, y otras sagas de reconocimiento mundial.

Por ello, los fanáticos confían en poder ver más del ‘Batman de Pattinson’ y justamente se prepararía una secuela para este personaje.

La parte 2 de esta producción empezaría a rodarse a partir de la primavera de 2026, por lo que este inicio estaría más cerca de lo pensado.

Más noticias: Villanos de Batman tendrán película; estos son los planes anunciados por DC

Por otro lado, la llegada a los cines se daría en el año 2027, en lo que será una de las producciones más esperadas del año en el género de los superhéroes.

Este rumor de inicio ha disparado las expectativas por parte de los amantes del cine, quienes esperan grandes sorpresas de este ‘film’, como lo puede ser una posible aparición de Robin.

Aun así, en cuanto a esto último, James Gunn fue tajante y aseguró que debían parar estas especulaciones, ya que no tenían sentido.

Frente a este escenario, por el momento, los detalles conocidos sobre la trama de Batman 2 son realmente pocos.

Lo cierto es que, se espera que en los próximos meses se presenten nuevos detalles sobre este ‘film’, con el que D.C. volvería a buscar estremecer las salas de cine.