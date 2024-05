Christian Bale quiere volver a ser Batman, con una particular condición, ¿cuál es?

Christian Bale es un actor y productor britanico, conocido por sus apariciones en cintas como ‘Psicópata americano’, ‘El peleador’, ‘El truco final’, ‘Enemigos públicos’ y por darle vida a Batman, el aclamado superhéroe, bajo la dirección de Christopher Nolan.

La trilogía se encuentra compuesta por Batman Begins (2005), El caballero oscuro (2008) y El caballero oscuro: La leyenda renace (2012), y es de las favoritas del público. Recaudaron más de 770 millones de dólares en taquilla.

¿Christian Bale volverá a interpretar a Batman?

En una entrevista a Variety, el actor aseguró que no le han ofrecido nuevamente el papel. ‘No. Nadie me lo ha mencionado nunca. Nadie lo ha mencionado. De vez en cuando la gente me dice: ‘Oh, escuché que se acercaron a ti y te ofrecieron todo esto’. Y yo digo: ‘Eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho nunca eso’.”’, dijo.

“Tenía un pacto con Nolan. Dijimos: ‘Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de poder hacerlas. Y luego nos vamos. No nos demoremos demasiado’. En mi opinión, haría algo al respecto si Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: ‘Sabes qué, tengo otra historia que contar’. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría allí”, añadió el actor.

¿Qué actores han interpretado a Batman?

George Clooney – ‘Batman y Robin’ (Joel Schumacher, 1997).

– ‘Batman y Robin’ (Joel Schumacher, 1997). Val Kilmer – ‘Batman Forever’ (Joel Schumacher, 1995).

– ‘Batman Forever’ (Joel Schumacher, 1995). Adam West – ‘Batman’ (Leslie H. Martinson, 1966).

– ‘Batman’ (Leslie H. Martinson, 1966). Christian Bale – ‘Batman inicia (Christopher Nolan, 2005), ‘El caballero de la noche (Christopher Nolan, 2008) y ‘El caballero de la noche: La leyenda renace’ (Christopher Nolan, 2012).

– ‘Batman inicia (Christopher Nolan, 2005), ‘El caballero de la noche (Christopher Nolan, 2008) y ‘El caballero de la noche: La leyenda renace’ (Christopher Nolan, 2012). Ben Affleck – ‘Batman vs Superman: El amanecer de la Justicia’ (Zack Snyder, 2016), ‘Liga de la Justicia’ (Joss Whedon, Zack Snyder, 2017) y ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ (Zack Snyder, 2021).

– ‘Batman vs Superman: El amanecer de la Justicia’ (Zack Snyder, 2016), ‘Liga de la Justicia’ (Joss Whedon, Zack Snyder, 2017) y ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ (Zack Snyder, 2021). Will Arnett – ‘La LEGO película’ (Phil Lord, Christopher Miller, 2014), ‘Batman: La LEGO película’ (Chris McKay, 2017) y ‘La LEGO película 2’ (Mike Mitchell, Trisha Gum, 2019).

– ‘La LEGO película’ (Phil Lord, Christopher Miller, 2014), ‘Batman: La LEGO película’ (Chris McKay, 2017) y ‘La LEGO película 2’ (Mike Mitchell, Trisha Gum, 2019). Robert Pattinson – ‘The Batman’ (Matt Reeves, 2022).

– ‘The Batman’ (Matt Reeves, 2022). Michael Keaton – ‘Batman’ (Tim Burton, 1989) y ‘Batman vuelve’ (Tim Burton, 1992).

Carrera de Christian Bale en la actualidad

El actor se encuentra trabajando en la próxima película de Warner Bros, “The Bride!”, dirigida por Maggie Gyllenhaal. En esta ocasión Bale dará vida a Frankenstein, la mítica criatura. Además, compartirá pantalla con Jessie Buckley en el papel de la novia de Frankenstein.

La sinopsis de la película nos presenta a “un Frankenstein solitario viaja al Chicago de los años 30 para buscar la ayuda del Dr. Euphronius para crearse una compañera. Los dos revitalizan a una joven asesinada y nace la Novia. Ella va más allá de lo que cualquiera de los dos pretendía, encendiendo un romance combustible, la atención de la policía y un movimiento social salvaje y radical”.