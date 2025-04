Murió Val Kilmer, reconocido actor de ‘Batman Forever’ y ‘Top Gun’; esto se sabe

La industria del cine está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Val Kilmer, reconocido actor estadounidense que marcó una era en Hollywood con papeles memorables en producciones como Top Gun: pasión y gloria (1986), The Doors (1991) y Batman Forever (1995).

Kilmer murió la noche de este martes a los 65 años en Los Ángeles, según informó su hija, Mercedes Kilmer, al diario The New York Times.

La causa del deceso fue una neumonía, según detalló su familia. Aunque el actor había logrado superar un cáncer de garganta diagnosticado en 2014, su salud se vio comprometida durante los últimos años debido a las secuelas de la enfermedad y los tratamientos a los que fue sometido.

Kilmer mantuvo en secreto su lucha contra el cáncer durante varios años, desmintiendo rumores en medios de comunicación, hasta que en 2020 reveló su historia en su autobiografía I’m Your Huckleberry. En su libro relató los difíciles momentos que atravesó, incluyendo los problemas de habla derivados de las múltiples traqueotomías a las que fue sometido. Gracias a la tecnología de la empresa Sonantic, pudo recuperar su voz de manera artificial, permitiéndole seguir hablando.

Kilmer también compartió su historia en el documental Val (2021), presentado en el Festival de Cannes, donde mostró imágenes íntimas de su vida personal y profesional, así como su relación con sus hijos, Mercedes y Jack.

Val Kilmer inició su carrera en la actuación con una sólida formación en la escuela Juilliard de Nueva York. Su gran salto a la fama llegó en la década de 1980 con su participación en Top Gun, donde interpretó al piloto Tom «Iceman» Kazansky, rival de Maverick (Tom Cruise). Luego consolidó su reputación con papeles como el de Jim Morrison en The Doors.

En 1995, Kilmer se puso la máscara del legendario superhéroe de Gotham en Batman Forever, compartiendo pantalla con estrellas como Nicole Kidman y Tommy Lee Jones. Su versatilidad lo llevó a participar en filmes de distintos géneros, desde el western Tombstone (1993), donde dio vida a Doc Holliday, hasta Heat (1995), en la que compartió escena con Robert De Niro y Al Pacino.

Val Kilmer will forever be one of my favorite portrayals of Bruce Wayne/Batman 🦇❤️pic.twitter.com/jjd5PBAmBw

— sabrina 🦇 (@nightwaynes) April 2, 2025