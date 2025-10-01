El rock es un género imponente que transmite energía, rebeldía, pasión y emoción, cualidades que muchos superhéroes tienen y también muestran en sus aventuras. Además, refleja distintos estados de ánimo, convirtiéndose en la banda sonora ideal para acompañar la vida y las hazañas de estos héroes.



¿Se ha puesto a pensar cuáles de sus superhéroes favoritos serían fanáticos del rock? Con ayuda de la IA le contamos qué personajes, según su personalidad, encajarían perfecto con este género musical.

Top 7 Superhéroes que escuchan rock:

Tony Stark / Iron Man

Por su personalidad confiada, audaz y rebelde encaja perfecto dentro los amantes de la banda australiana AC/DC. Refleja su espíritu retador y su estilo de vida enfocado en la tecnología, los excesos y la adrenalina, muy en sintonía con el metal y el hard rock.

Logan / Wolverine

Wolverine conecta con el rock más intenso, por lo que, Guns N’ Roses es su banda favorita. Refleja su personalidad solitaria, ruda y melancólica, también poniendo en evidencia sus conflictos internos y físicos.

Bruce Wayne / Batman

Batman es uno de los héroes más introspectivos, tiene una personalidad sombría y calculadora que encuentra en el rock una vía para canalizar sus emociones, disfrutando de melodias melancolicas y reflexivas, muy por la línea de Pink Floyd.

Peter Parker / Spiderman

Al ser tan joven, está lleno de energía, buen humor y un toque de rebeldía que lo hace cercano a la gente común. Mantiene un espíritu optimista siempre buscando un equilibrio entre su vida cotidiana y su faceta como héroe, por esto, sin duda conecta perfecto con el ritmo de Green Day.

Wade Wilson / Deadpool

Deadpool se caracteriza por ser caótico e irreverente, vive rompiendo las reglas y enfrentando la vida con humor incluso, burlándose de sí mismo. Su personalidad explosiva y poco convencional encaja perfecto con el rock que combina energía y diversión, por ello, Queen es su banda favorita.

Thor

El Dios del trueno, es un héroe imponente y con una personalidad marcada por la grandeza y el honor. Su vida se basa en enfrentar batallas legendarias, viajes cósmicos y momentos dramáticos. El rock va en perfecta sintonía con Thor al ser un género tan poderoso como él, capaz de acompañar cada estruendo de su martillo al ritmo del rock clásico de Led Zeppelin.

Diana Prince / Mujer Maravilla

La Mujer Maravilla es un símbolo de fuerza y justicia. Su personalidad combina la nobleza de una guerrera con la sensibilidad y empatía de quienes luchan por la paz y la igual. Esta dualidad encaja a la perfección con el rock alternativo, géneros que transmiten poder, pero a su vez, mensajes profundos de resistencia y libertad. The Cranberries, va por toda la línea de sus ideales y sus luchas sociales.

Escrito por: Stefania Torres