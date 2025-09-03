Las mejores 3 películas que se estrenaron en Disney+; hay una de superhéroes

Disney+ continúa consolidándose como una de las plataformas de streaming más populares y consumidas a nivel mundial. Desde su lanzamiento, ha conquistado a millones de suscriptores gracias a su extenso catálogo que combina clásicos atemporales, producciones originales y estrenos exclusivos.

La plataforma destaca por reunir en un solo lugar contenido de las franquicias más queridas: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de integrar en mercados internacionales la marca Star, con títulos de entretenimiento general.

En Disney+ es posible disfrutar desde películas animadas y series icónicas hasta documentales y producciones originales que solo pueden verse a través de la plataforma de streaming.

Los mejores estrenos que llegan a Disney+

Con la llegada de septiembre, Disney+ sumó nuevas producciones que ya están dando de qué hablar, ampliando su catálogo con propuestas cargadas de acción, intriga y adrenalina.

Entre ellas, destacan tres películas que, desde su estreno, se han convertido en todo un éxito.

1. Thunderbolts

El esperado título del universo Marvel reúne a un grupo de supervillanos reclutados para cumplir misiones especiales para el gobierno. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker se ven atrapados en una trampa mortal ideada por Valentina Allegra de Fontaine. Unidos por su condición de marginados, deberán enfrentar una peligrosa misión que los obligará a lidiar con sus oscuros pasados.

Reparto: Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus.

Duración: 126 minutos.

Origen: Estados Unidos.

2. Amateur

Charlie Heller, un brillante pero reservado decodificador de la CIA, ve su vida destrozada cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Ante la inacción de sus superiores, decide tomar la justicia por sus manos y emprende un peligroso viaje internacional para encontrar a los culpables.

Reparto: Rami Malek, Laurence Fishburne, Caitriona Balfe, Holt McCallany, Julianne Nicholson.

Duración: 116 minutos.

Origen: Estados Unidos.

La conductora

Edie, conocida como Eenie Meanie, fue una legendaria conductora de fugas en la Costa Este. Quince años después de abandonar su pasado criminal, vive tranquilamente en Ohio hasta que su antiguo jefe la contacta para salvar a su inestable exnovio. La misión: robar tres millones de dólares en efectivo de un torneo de póker en un casino local, arrastrándola de nuevo al peligroso mundo del que huyó.

Reparto: Samara Weaving, Andy García, Karl Glusman.

Duración: 108 minutos.

Origen: Estados Unidos.