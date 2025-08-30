Stephen King confesó la banda de metal que ‘nunca ha sido de su agrado’: son leyendas

Stephen King tiene un cariño por el metal. Este histórico escritor se ha ganado el apoyo de miles de personas alrededor del mundo, gracias a un estilo destacado y brillante dentro del universo del terror.

Este autor ha destacado de gran manera gracias a su pasión con la pluma. Aun así, algo que pocos conocen es que también es un notable amante de la música, especialmente en el rock y el metal.

Más noticias: La serie de terror de Netflix que causa escalofríos; es perfecta para los que les gusta el miedo

King ha asegurado ser fanático de varias bandas legendaria. Sin embargo, hay una que nunca ha sido de su agrado, y hace poco se atrevió a confesar de cual se trata.

La banda de metal que ‘nunca ha sido del agrado’ de Stephen King

Como suele ocurrir en el mundo del arte, varios famosos han demostrado pasión por elementos lejanos a su arte. Autores, pintores, o actores han demostrado un notable cariño hacia la música.

Muchas bandas y artistas se han ganado el cariño y apoyo notable de varios colegas, y justamente uno de ellos es el mismísimo Stephen King.

Este escritor es reconocido por sus inolvidables obras de terror. Pero, pocos saben que King también es un fanático apasionado por el rock y el metal.

Recientemente, King respondió preguntas de Reddit con el medio NME, y allí se le pidió a este autor que construyera una ‘playlist’ para acompañar ‘The Long Walk’, una historia legendaria de finales de los ’70’s.

El escritor respondió con base en el rock, al resaltar a bandas como AC/DC, Metallica o los Rolling Stones. Pero, hay una agrupación que excluyó, ya que según el propio autor, no es de su agrado.

Se trata de, nada más y nada menos que, Black Sabbath, la histórica banda de Geezer Butler, Ozzy Osbourne y compañía.

Según King, esta banda nunca ha sido de su agrado, razón clara por la cual se generó una polémica con los fans de la legendaria agrupación del heavy metal.

Más noticias: Stephen King vuelve con ‘El Mono’ para aterrorizar los cines en Colombia: ¿de qué trata la película?

Aun así, King reveló su gran gusto por el rock y este tipo de estilos musicales estridentes. Esto resultó emocionante para los fanáticos del autor.

Sin lugar a dudas, tanto el nombre de este escritor, como el de Black Sabbath se mantienen en lo más alto de la industria del arte, gracias a sus obras.